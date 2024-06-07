Выставка современного мексиканского искусства в Таллиннском ботаническом саду рассказывает об истории Мексики и Испании с современной точки зрения

„Выставка мексиканского посольства появилась в Ботаническом саду при посредничестве испанского посольства, которое замолвило за нас слово. Поэтому ее можно считать крайне удачным продолжением проекта „Таллиннский ботанический сад - посольство государства растений в Эстонии“, который завершился несколько лет назад“, - сказал Яан Меттик, один из организаторов выставки и заведующий тропическим отделом Таллиннского ботанического сада. „Я считаю выставку крайне успешной особенно потому, что красочные монотипии Эмилиано Джиронеллы образуют поистине органичное целое с экзотическими растениями Пальмового дома“.

“Pluma y Plomo“ является частью начатого в 2019 году более масштабного проекта, который направлен на переоценку исторических встреч между императором ацтеков Монтесумой II и испанским генерал-капитаном Эрнаном Кортесом 500 лет назад. Мексиканский художник Эмилиано Джиронелла создал 30 ксилографических работ, которые были вдохновлены этой исторической встречей, с целью побудить новые поколения задуматься и интерпретировать важнейший период мексиканской и испанской истории с точки зрения современности.

Выставка отдает дань уважения исторической традиции мексиканских ботанических садов, которая была значимой еще до того, как стала популярной в других местах. Когда испанцы во главе с Кортесом достигли Теночтитлана – столицы империи ацтеков, – они увидели великолепные крытые и открытые сады с местными цветами, травами, фруктами и уникальными животными, за которыми ухаживали ацтекские дворяне. Эта выставка подчеркивает красоту и символизм искусства Эмилиано Джиронеллы в этом историческом контексте.

Выставка появилась в Таллиннском ботаническом саду благодаря мексиканскому фонду Grupo Andrade Foundation, который занимается улучшением жизни детей, находящихся в уязвимом положении. Выставка также является частью фестиваля Iberofest – серии культурных мероприятий, организованных посольствами испано- и португалоязычных стран для продвижения их культуры и языка.

Посетители могут ознакомиться с выставкой в любой день до 18 июля с 11:00 до 19:00 в Пальмовом доме Таллиннского ботанического сада.Официальное открытие выставки состоится 11 июня в 16:00.