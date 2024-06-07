Рианна шокировала фанатов своим заявлением: „Я на пенсии“

Исполнительницу засняли в интересном луке: на Рианне была длинная юбка в пол, красные кроссовки и голубая футболка с надписью: „Я на пенсии. Это как раз то, что мне нужно“.

В сети предположили, что таким образом артистка троллит своих фанатов, которые ждут от нее новый альбом. Последний, Anti, певица выпустила в 2016 году.

Рианна сосредоточилась на воспитании двоих детей от рэпера Асап Роки — сыновей Риза и Риота. Певица активно занимается собственным бизнесом, а музыку пока отодвинула на другой план — что и продемонстрировала фанатам.