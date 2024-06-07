Французская спортсменка доказала, что допинг в ее организм попал через секс

Тибюс была временно отстранена в феврале. Она утверждала, что ее тест дал положительный результат на анаболическое вещество остарин после контакта с мужем, бывшим американским фехтовальщиком Рэйсом Имбоденом.
После нескольких месяцев разбирательства дисциплинарный комитет вынес решение в пользу спортсменки.
„Последнее время было ужасно сложными, и сегодняшний день — кульминация долгой битвы“, — написала Тибюс в соцсетях.
Изаора Тибюс — обладательница серебряной медали Олимпийских игр в Токио, победительница и многократный призер чемпионатов мира и Европы по фехтованию на рапирах.