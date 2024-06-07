Секс
07.06.2024, 21:33

Французская спортсменка доказала, что допинг в ее организм попал через секс

 
Изаора Тибюс
Изаора Тибюс
ФОТО: Фото: страница в соцсетях

Чемпионка мира и призерка ОИ по фехтованию из Франции Изаора Тибюс объяснила попадание допинга в ее организм через сексуальный контакт со своим мужем. Об этом пишет AP.

Тибюс была временно отстранена в феврале. Она утверждала, что ее тест дал положительный результат на анаболическое вещество остарин после контакта с мужем, бывшим американским фехтовальщиком Рэйсом Имбоденом.

После нескольких месяцев разбирательства дисциплинарный комитет вынес решение в пользу спортсменки.

„Последнее время было ужасно сложными, и сегодняшний день — кульминация долгой битвы“, — написала Тибюс в соцсетях.

Изаора Тибюс — обладательница серебряной медали Олимпийских игр в Токио, победительница и многократный призер чемпионатов мира и Европы по фехтованию на рапирах.

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