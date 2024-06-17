Концерт группы Би-2 в Таллинне
Концерт группы Би-2 в Таллинне
ФОТО: Senya Taylor | Delfi Meedia
Шоубиз
17.06.2024, 07:03

ЭКСКЛЮЗИВ | Лева Би-2 о чувстве безопасности, изменениях в группе и райдере: „Доказывать что-то другим - это не мое“

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Большое интервью

В последний день лета в таллиннской Unibet Arena легендарная рок-группа Би-2 даст концерт с симфоническим оркестром. Проигнорировать это событие мы никак не можем и обязательно будем освещать концерт, но любопытство – страшная вещь, а в свете последних событий мы и вовсе решили немного поторопить встречу и поговорить с „Би-2“ перед их туром по странам Балтии.

Прекрасный пятничный вечер, настроение отличное, предвкушая интересный разговор, звоню по WhatsApp. Подключается лучезарный и улыбающийся Лева Би-2.

"Как настроение? - улыбаясь, спрашиваю Леву.

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