ЭКСКЛЮЗИВ | Лева Би-2 о чувстве безопасности, изменениях в группе и райдере: „Доказывать что-то другим - это не мое“

В последний день лета в таллиннской Unibet Arena легендарная рок-группа Би-2 даст концерт с симфоническим оркестром. Проигнорировать это событие мы никак не можем и обязательно будем освещать концерт, но любопытство – страшная вещь, а в свете последних событий мы и вовсе решили немного поторопить встречу и поговорить с „Би-2“ перед их туром по странам Балтии.