Учреждена новая „Балтийская Премия/Baltic Awards“ за вклад в развитие искусства, науки и архитектуры

„Идея организовать подобное грандиозное международное событие, объединяющее три страны возникла у меня еще в 2020 году, - рассказывает Диана Галанте, генеральный продюсер „Балтийской Премии“/Baltic Awards“. – Совместно с автором нашего приза – замечательным скульптором по стеклу Андой Мункевицей, мы разрабатывали креативную концепцию, визуализацию символа нашей награды. В результате на свет появились чудесные композиции из стекла – каждый приз имеет индивидуальную, особенную поверхность – это оттиски структуры различных деревьев, произрастающих в Латвии – как символы линий жизни, накопленного опыта, жизненной силы, твердости духа и процветания. Мы с огромной радостью будем чествовать самых выдающихся представителей в области науки, архитектуры, искусства и музыки из стран Балтии. В день церемонии награждения по красной дорожке пройдут номинанты премии, артисты, а также многочисленные приглашенные почетные гости со всего мира. Я надеюсь, что нам удастся создать незабываемое по своей атмосфере мероприятие, которое каждый год на несколько дней будет превращать Юрмалу в латвийскую Ривьеру – с талантливыми участниками, блистательными исполнителями, нарядными посетителями – гостями города и страны, и прекрасным, летним настроением!“.