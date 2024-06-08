Учреждена новая „Балтийская Премия/Baltic Awards“ за вклад в развитие искусства, науки и архитектуры
„Фонд Инессы Галанте“ в сотрудничестве с общественными и образовательными учреждениями, профессиональными ассоциациями и дипломатическими представительствами трех балтийских стран – Латвии, Литвы и Эстонии учреждают новую премию – „Балтийская Премия/Baltic Awards“. Награда будет вручаться выдающимся деятелям балтийских стран за вклад в развитие искусства, науки и архитектуры, подчеркивая значимость региона в европейском контексте.
Премия станет ярким, масштабным и значимым международным событием, которое будет ежегодно проходить в Риге и Юрмале, в концертном зале Dzintari на протяжении нескольких дней. Первая „Балтийская Премия/Baltic Awards“ состоится этим летом, с 15 по 17 августа.
В 2024 году „Балтийская Премия/Baltic Awards“ будет вручена в следующем порядке:
деятелям Литвы - за значительный вклад в науку;
деятелям Латвии - за значительный вклад в искусство и музыку;
деятелям Эстонии - за значительный вклад в архитектуру.
Кроме того, будет вручен Гран-при за выдающийся вклад в развитие отрасли.
Номинанты в каждой стране будут отобраны профессионалами и ассоциациями конкретной отрасли. Каждый номинант оценивается с точки зрения значимости, новаторства и резонанса его вклада в балтийский и европейский культурный и экономический контекст.
Победителей определяет экспертный комитет Премии, в состав которого уже вошли: экс-президент Латвии, политик, общественный деятель Вайра Вике-Фрейберга, экс-президент Латвии, политик Валдис Затлерс, экс-президент Эстонии, политик Тоомас Хендрик Ильвес, президент Латвийской академии наук Ивар Калвиньш, президент Литовской академии наук Юрас Банис, всемирно известный латвийский композитор Петерис Васкс, латвийский журналист, председатель правления „Radio SWH“ офицер ордена Трех Звезд Янис Шипкевиц, генеральный секретарь экспертного комитета, ведущий партнер Rödl & Partner в странах Балтии и Северной Европы Йенс-Кристиан Пастиль, и другие значимые представители общественного, культурного и делового секторов стран Балтии. Председатель комитета, основатель фонда - оперная дива Инесса Галанте.
„Учреждая „Балтийскую Премию/Baltic Awards“ мы хотим отметить вклад самых выдающихся музыкантов, артистов, архитекторов и ученых трех наших дружественных стран в развитие Европы и всего мира. Пусть „Балтийская Премия/Baltic Awards“ подобно легендарному „Оскару“, вдохновляет молодые таланты, позволяя совершенству ярко сиять и прославлять наши имена на весь мир!“ – говорит Инесса Галанте.
„Величие культурного и научного наследия балтийских стран проявляется в его многообразии и уникальности. Новая инициатива „Балтийская Премия/Baltic Awards“ не только признает вклад выдающихся личностей, но и укрепляет связи между нашими нациями и всем миром через язык искусства и знаний.“ – сообщил Тоомас Хендрик Ильвес.
В рамках программы „Балтийской Премии/Baltic Awards“ в Юрмале и Риге состоится целый ряд грандиозных мероприятий: четыре уникальных концерта с участием латвийских и зарубежных звезд, торжественная церемония награждения, сопровождающаяся красной дорожкой и другие мероприятия.
Среди участников концертов такие прославленные артисты и музыканты, как: дирижер, эксперт киномузыки с мировым именем Энтони Габриэль (Anthony Gabriele), который выступит с музыкантами Латвийского Национального симфонического оркестра, уникальный виртуоз-мультиинструменталист из Нидерландов Мариус Преда c cыновьями (Marius Preda&Sons), популярный вокалист из Великобритании Лэнс Эллингтон (Lance Ellingtone), латвийская группа DAGAMBA, оперная певица Инесса Галанте, латвийский пианист Андрей Осокин, сопрано Элина Нечаева (Эстония), теноры Эдгарас Монтвидас (Литва), Дмитро Попов (Украина), Раймондс Браманис (Латвия) и многие другие.
Билеты уже доступны в сети Biļešu paradīze.
„Идея организовать подобное грандиозное международное событие, объединяющее три страны возникла у меня еще в 2020 году, - рассказывает Диана Галанте, генеральный продюсер „Балтийской Премии“/Baltic Awards“. – Совместно с автором нашего приза – замечательным скульптором по стеклу Андой Мункевицей, мы разрабатывали креативную концепцию, визуализацию символа нашей награды. В результате на свет появились чудесные композиции из стекла – каждый приз имеет индивидуальную, особенную поверхность – это оттиски структуры различных деревьев, произрастающих в Латвии – как символы линий жизни, накопленного опыта, жизненной силы, твердости духа и процветания. Мы с огромной радостью будем чествовать самых выдающихся представителей в области науки, архитектуры, искусства и музыки из стран Балтии. В день церемонии награждения по красной дорожке пройдут номинанты премии, артисты, а также многочисленные приглашенные почетные гости со всего мира. Я надеюсь, что нам удастся создать незабываемое по своей атмосфере мероприятие, которое каждый год на несколько дней будет превращать Юрмалу в латвийскую Ривьеру – с талантливыми участниками, блистательными исполнителями, нарядными посетителями – гостями города и страны, и прекрасным, летним настроением!“.
Партнеры мероприятия: Юрмальское городское самоуправление, Rödl & Partner, Anders Walls Stiftelse, Латвийское агентство инвестиций и развития (ЛАИР / LIAA).
Информационный партнер: радио SWH. https://www.balticawards.com/ https://www.facebook.com/baltijasbalva https://www.instagram.com/baltic.awards