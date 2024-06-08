Сериал „Олененок“: Фиона Харви обвинила его авторов во лжи и намерена отсудить у Netflix 170 млн долларов

Харви заявила, что сериал, в котором Марта показана как сталкерша, — это вымысел.

Она обвинила стриминговый гигант Netflix и шотландского комика Ричарда Гэдда, написавшего сценарий и снявшегося в сериале, во лжи и в клеветническом изображении ее истории.

В иске против Netflix говорится, что утверждение авторов сериала о том, что он основан на реальной истории, является „самой большой ложью в истории телевидения“, пишет BBC.

„Это ложь, произнесенная Netflix и создателем сериала Ричардом Гэддом из жадности и жажды славы; ложь, призванная привлечь больше зрителей, привлечь больше внимания, заработать больше денег и жестоко разрушить жизнь истицы, Фионы Харви“, — говорится в иске, поданном в суд Калифорнии.

„Мы намерены решительно защищать это дело и отстаивать право Ричарда Гэдда рассказать свою историю“, — заявил представитель Netflix для AFP.

Премьера сериала, состоящего из семи серий, состоялась на сервисе Netflix в апреле: он быстро стал хитом.

Сериал, основанный на пьесе Ричарда Гэдда, рассказывает о том, как он встречает женщину в пабе, где он работает.

В последующих сериях Гэдду предстоит пройти через тяжкое испытание длиной в несколько лет, в течение которых Марта отправляет тысячи электронных писем, голосовых и смс-сообщений, преследуя его самого, его девушку и его семью.

Марта, которая, согласно сценарию, ранее была осуждена за преследование адвоката, также совершает сексуальное насилие над Гэддом (Фиона утверждает, что на самом деле ничего такого не было).

В интервю британскому телеведущему Пиерсу Моргану Фиона Харви заявила, что Гэдд наживается „на ее страданиях“, пишет BBC.

Морган неоднократно спрашивал Харви о том, сколько электронных писем и бумажных писем она отправила Гэдду и сколько раз звонила.

Гэдд рассказывал, что сталкерша, которая его преследовала, отправила как минимум 41071 имейл, оставила 350 часов голосовых сообщений, написала 744 твита, 46 сообщений в фейсбуке и писем на 106 страниц.

Фиона Харви ответила Моргану, что „возможно, было несколько электронных писем“, а позже сказала, что писем было „меньше 10“.