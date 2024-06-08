В Сети вспоминают ушедшего Тимура Иликаева: „Его роль в культурном пространстве Эстонии всегда была заметна и весома“

Тимур Иликаев был известен своей многогранностью и талантливостью. В музыкально-организаторской карьере он проявил себя как харизматичный и энергичный фронтмен. Его голос и сценическое мастерство завоевали сердца тысяч слушателей. Тимур также активно занимался и актерской деятельностью, снимался в кино и играл в театре.

Коллеги, друзья и знакомые, почитатели таланта Тимура продолжают выражать свои соболезнования в Сети: „Тимур был не просто талантливым музыкантом, он был источником вдохновения для всех нас“.

Также открыт сбор денежных средств на похороны певца и актера: „Всем, кто знал и любил Тимура Иликаева! Средства на похороны собираем на счёт: EE512200221023481184 ALEKSANDR PELJOVIN

В пояснении напишите, пожалуйста, своё имя и фамилию. Спасибо!“, – написано в Facebook-группе „Таллиннцы“.

Знакомые Тимура публикуют свои соболезнования и слова поддержки родным и близким. Смотрите, каким многогранным он был и каким его запомнили: