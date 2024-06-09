ФОТО | Не пропустите! "Мавка. Песня леса“: Спектакль-феерия под открытым небом возвращается

Зрелищная постановка по мотивам поэмы „Лесная песня“ Леси Украинки так тепло была принята публикой, что театр принял решение восстановить ее и в этом сезоне. Тем не менее, зрителей ждут и новинки (так, например, в одной из ролей в этом году можно будет увидеть Дмитрия Кордаса), поэтому те, кто видел „Мавку“ раньше, тоже смогут получить свежие впечатления.

Фантазийное сочетание драмы с народным эпосом, элементы неоромантической поэмы, фольклорные мотивы, мифологические сюжеты, конечно, история яркой, всепоглощающей любви красавицы Мавки и музыканта Лукаша! Он – человек, она – нимфа... Способна ли сила чувств соединить два столь разных существа? Древние руны подсказывают: в этой истории много тайн, которые еще предстоит разгадать.

„Мавка. Песня леса“ – динамичный спектакль с большим количеством действующих лиц, полный неожиданных постановочных моментов. Эффектные костюмы, необычный грим, головокружительная хореография создают ощущение по-настоящему колдовского мира. Многие из тех зрителей, кто успел побывать на спектакле в прошлом году, признавались в том, что хотели бы испытать такое погружение снова. Древние песнопения, ритмические заговоры и этническая музыка органично вплетены в ткань повествования, как и звуки самой жизни древнего леса. Сказочные персонажи, такие как полевые русалки, Водяной, Леший обретают голоса, плоть и характерную пластику – их роли исполняют как актеры Русского театра, так и воздушные гимнасты и акробаты эстонской цирковой студии Folie. Над уникальным проектом работала международная творческая команда: израильский режиссер и сценограф Михаил Краменко и эстонский композитор Пеэтер Ребане. Спектакль идет с синхронным переводом на эстонский язык.