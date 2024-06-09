„Я знаю, что всегда могу сделать шаг назад, и это не будет поражением“. Монеточка — о новом альбоме, материнстве и попытке поддержать слушателей песнями во время войны

„Я будто перестала носиться с воспоминаниями о России“

— Как война повлияла на твой новый альбом?

— В этот раз я впервые видела четкую цель: я хотела высказаться, осмыслить войну. Я как будто смотрела в глаза людям, для которых пишу. За время нашего тура мне повстречалось много людей и из Украины, и из России, и из Беларуси. У каждого есть своя боль, тревоги — и причины для того, чтобы начать жизнь заново. Мне так хотелось, чтобы им стало чуть-чуть лучше!

Когда я раньше писала песни, я старалась как можно меньше думать о своей аудитории, чтобы не спугнуть музу, вдохновение. В этот раз я хотела именно поговорить со слушателями. А увидев реакцию на альбом, я почувствовала, что не договорила. Мне очень хочется сказать еще. Может быть, мы с Витей [Исаевым] выпустим вслед какой-то EP или еще пару треков.

— „Не договорила“ — то есть у тебя появились новые мысли на те же темы? Или есть ощущение, что ты высказалась недостаточно ясно?

— Я недостаточно четко разъяснила, да. Я поняла это по тому, сколько слез слушатели проливают над альбомом. За две недели, что он существует, я увидела сотни видео с людьми, которые захлебываются слезами под песню „Это было в России“. Это для меня было такой неожиданностью! Потому что я писала ее с совсем другими эмоциями.

Я проделала путь от горести и тоски по родине к приятной, теплой ностальгии. Я будто перестала носиться с этими воспоминаниями и наконец поставила их, как красивую статуэтку, на полочку в своем новом доме. Я наконец научилась жить новую жизнь и хотела поделиться с людьми этим опытом. С такими мыслями и писала песню, но получилось как-то не очень.

Может, после этого интервью мы попросим моих слушателей включить „Это было в России“ еще раз, уже с осознанием того, в каком настроении я ее писала? Возможно, она для них раскроется в новом ключе. Я очень не хочу, чтобы они так плакали и мучились.

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