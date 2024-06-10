Любовь Успенская потребовала с Киркорова около 100 тысяч евро за „попрошайку“

„Моя доверительница Любовь Успенская считает, что в нынешнее сложное время подобные иски и судебные процессы неуместны, однако мы вынуждены участвовать в этом противостоянии“, — подчеркнула Сенина.

К иску была приложена филологическая экспертиза, в которой указано, что Филипп Киркоров своими высказываниями пытался унизить и опорочить честь Успенской. Певица потребовала от артиста 10 миллионов рублей моральной компенсации. При этом адвокат Киркорова Александр Добровинский заверил, что вообще не в курсе этого судебного процесса.

В 2023 году в интервью для шоу „Алена, блин!“ Успенская называла Киркорова женоненавистником. В прошлом декабре певец подал на нее в суд, поскольку уверен, что заявление порочит его честь, достоинство и деловую репутацию. Он потребовал с коллеги по сцене 10 млн рублей (около 103 000 евро) компенсации и 2 млн рублей (около 20 680 евро) судебных издержек.

13 мая Успенская в одном из постов в социальных сетях удивилась, что Киркоров не забрал иск против нее и возмутилась тем, какую сумму запросил певец в качестве компенсации. После этого певец назвал Успенскую „попрошайкой“ и отметил, что ты выпрашивала у него вещи. В ответ Успенская пригрозила коллеге судом.