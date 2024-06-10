Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус тайно поженились

„Медленная, но неуклонная трансформация личности Роба с тех пор, как он и Сьюки стали вместе, завершилась, — цитирует инсайдера издание InTouch. — Завершением этой трансформации стало то, что они, наконец, серьезно взялись за создание семьи и проведут остаток своей жизни вместе. Официального сообщения от их пиар-команды нет, но Роб и Сьюки — семейная пара“.