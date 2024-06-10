Шоубиз
10.06.2024, 10:03

Проклятье 25 лет: поклонники обсуждают расставание Ди Каприо с известной моделью

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Ди каприо
Ди каприо
ФОТО: Chris Pizzello | Scanpix

Поклонники и журналисты давно заметили удивительную закономерность. Известный холостяк Леонардо ди Каприо встречается исключительно с 25-летними девушками. Как только они становятся старше, отношения тут же завершаются.

В последний год актера связывали отношения с известной моделью Витторией Черетти. Их постоянно видели вместе на отдыхе в Каннах, на Ибице и в Лос-Анджелесе.

Однако далее произошло непонятное. Поклонники обратили внимание, что вот уже месяц влюбленных нигде не видели весь последний месяц. Далее особо внимательные подчеркнули такой факт: 7 июня Виттории Черетти исполнилось 26 лет.

После этого тут же пошло бурное обсуждение возможного расставания пары. Неужели ди Каприо завершил свой роман, как только возраст его очередной возлюбленной приблизился к 26 годам?

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