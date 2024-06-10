10.06.2024, 18:06
Жители Африки жалуются на фонд Принца Гарри: „Они убили девять человек“(1)
ФОТО: | Delfi/Eesti Ajalehed
Международный фонд защиты животных (IFAW) и организация African Parks, в состав директоров которой входит принц Гарри, примерно год назад завезли в национальный парк в Африке 263 слона.
Однако местные жители возмущены этим фактом, поскольку слоны нападают на людей. Как сообщает издание Daily Mail, на сегодняшний день погибло уже девять человек.
„Они привезли 263 слона и просто выбросили их в парке. Слоны нападают на посевы и убивают людей, — приводит Daily Mail комментарий защитника природы Майка Лабушань. — Если бы африканская благотворительная организация выпустила 263 гиены в пригороде Лондона, и они убили девять человек, какой была бы реакция?“.