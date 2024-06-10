Шоубиз
10.06.2024, 18:06

Жители Африки жалуются на фонд Принца Гарри: „Они убили девять человек“

 (1)
Elevandid Saku Suurhallis-13
Elevandid Saku Suurhallis-13
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi/Eesti Ajalehed

Международный фонд защиты животных (IFAW) и организация African Parks, в состав директоров которой входит принц Гарри, примерно год назад завезли в национальный парк в Африке 263 слона.

Однако местные жители возмущены этим фактом, поскольку слоны нападают на людей. Как сообщает издание Daily Mail, на сегодняшний день погибло уже девять человек.

„Они привезли 263 слона и просто выбросили их в парке. Слоны нападают на посевы и убивают людей, — приводит Daily Mail комментарий защитника природы Майка Лабушань. — Если бы африканская благотворительная организация выпустила 263 гиены в пригороде Лондона, и они убили девять человек, какой была бы реакция?“.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии