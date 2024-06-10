Жители Африки жалуются на фонд Принца Гарри: „Они убили девять человек“

Однако местные жители возмущены этим фактом, поскольку слоны нападают на людей. Как сообщает издание Daily Mail, на сегодняшний день погибло уже девять человек.

„Они привезли 263 слона и просто выбросили их в парке. Слоны нападают на посевы и убивают людей, — приводит Daily Mail комментарий защитника природы Майка Лабушань. — Если бы африканская благотворительная организация выпустила 263 гиены в пригороде Лондона, и они убили девять человек, какой была бы реакция?“.