Странный момент в постели супружеской пары сбил мужа с толку: как только она это сделала, сразу исправилась и засмеялась

„Мы живем на тупиковой улице и всегда хорошо ладили со всеми нашими соседями. В прошлом году в наш дом переехала новая семья, несколькими этажами ниже. Так как моя жена работает дома, она хорошо их знала – лучше, чем я.

Недавно я заметил, что моя жена много общается с главой этой семьи. Так как он работает в IT, он тоже часто работает из дома. Однажды моя жена рассказала мне, что помогла ему решить проблему с его ноутбуком. Я не придал этому значения, пока в нашей постели не случилось это...