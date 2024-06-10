10.06.2024, 08:02
Странный момент в постели супружеской пары сбил мужа с толку: как только она это сделала, сразу исправилась и засмеялась(1)
„Это красный флаг!“
ФОТО: | Shutterstock
„Как только она это сделала, она сразу же исправилась и засмеялась. Но я продолжаю думать об этом, и теперь у меня появились сомнения“, – говорит 40-летний мужчина, за плечами которого пятнадцать лет брака.
„Мы живем на тупиковой улице и всегда хорошо ладили со всеми нашими соседями. В прошлом году в наш дом переехала новая семья, несколькими этажами ниже. Так как моя жена работает дома, она хорошо их знала – лучше, чем я.
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