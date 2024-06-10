Многие тренеры запрещают секс. А как интим влияет на спортивные результаты?

Бывший защитник „Манчестер Сити“ Самир Насри рассказал о подходе тренера Хосепа Гвардиолы: „В выходной Гвардиола сказал нам, что все, кто хочет вступить в сексуальные отношения, должны сделать это до полуночи, потому что следует хорошо выспаться. Он сказал, что советовал такое Месси и с тех пор у Лионеля не было ни одной мышечной травмы“.