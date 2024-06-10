Многие тренеры запрещают секс. А как интим влияет на спортивные результаты?(3)
У тренеров разная позиция по сексу: кто-то запрещает за два-три дня до матча.
Вот несколько цитат и фактов.
Антонио Конте, бывший тренер „Ювентуса“ и сборной Италии: „В течение сезона я советую игрокам заниматься сексом быстро, прикладывая минимум усилий. Также советую им использовать позиции, при которых их партнеры находятся сверху. Желательно также, чтобы секс был с женами, потому что другие… Ну, они требуют больше усилий“.
Бывший защитник „Манчестер Сити“ Самир Насри рассказал о подходе тренера Хосепа Гвардиолы: „В выходной Гвардиола сказал нам, что все, кто хочет вступить в сексуальные отношения, должны сделать это до полуночи, потому что следует хорошо выспаться. Он сказал, что советовал такое Месси и с тех пор у Лионеля не было ни одной мышечной травмы“.
И еще цитата Гвардиолы: „Невозможно показывать хорошую игру, если не заниматься сексом. Просто невозможно! Я никогда не вводил таких запретов и не буду этого делать. Больше секса — лучше игра“.
Жозе Моуринью, который совсем недавно покинул „Рому“: „Меня много спрашивали о сексе перед игрой. На мой взгляд, влияние секса на футбол переоценено. Если есть желание — занимайтесь. Нет — ваше дело. Я не могу бегать за каждым футболистом и контролировать его действия в постели. Моя задача — сделать так, чтобы они выглядели как минимум приемлемо на поле“.
Бывший тренер „Манчестер Юнайтед“ Луи ван Гаал: „Я против того, чтобы мои игроки занимались сексом до матчей. Это вредит их подготовке. Нужно, чтобы футболисты были полностью сосредоточены на предстоящей игре“.
На ЧМ-2018 Йоахим Лев не запрещал игрокам сборной Германии видеться со своими семьями. Но запрещал заниматься сексом.
Главный тренер „Атлетико“ Диего Симеоне в шутку сказал: „Исследование показывает, что испанцы в среднем занимаются сексом 56 раз в год? Сколько это выходит в месяц — четыре раза? Нет, не четыре… Если занимаешься сексом всего раз в месяц, не сможешь играть в моей команде. Я не буду говорить, но у нас хороший средний показатель“.
Найджел Пирсон во времена работы в „Лестере“: „Я не разрешаю игрокам заниматься сексом за два-три дня до матча. Это путает их мысли и разгоняет настрой. Если на неделе две игры, то ничего не поделаешь, придется дотерпеть до следующего перерыва“.