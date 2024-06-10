10.06.2024, 13:00
ФОТО | Проблемы в отношениях позади? Яак Мадисон и певица Мерит Мяннисте вместе посетили вечеринку EKRE(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
В воскресенье вечером подошли к концу выборы в Европарламент и стали известны результаты. В итоге политик EKRE Яак Мадисон (33) получил мандат. Победу на выборах он отмечал не один, а в компании своей спутницы жизни - певицы Мерит Мяннисте (28), которая недавно открыто призналась, что у них в отношениях сейчас проблемы.
Вечер в ожидании результатов выборов в Европарламент EKRE отметила большим праздником в кафе замка Маарьямяэ, которые посетили многие политики партии. На месте был и Яак Мадисон, который по результатам выборов получил мандат от партии консерваторов jи вновь прошел в состав Европарламента. EKRE набрала на выборах всего 54 712 голосов, что составляет 14,9 от всех голосов по стране. Мадисон лично набрал 32 868 голосов.
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