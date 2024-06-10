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10.06.2024, 13:00

ФОТО | Проблемы в отношениях позади? Яак Мадисон и певица Мерит Мяннисте вместе посетили вечеринку EKRE

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Jaak ja Merit koos EKRE valimispeol.
Jaak ja Merit koos EKRE valimispeol.
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

В воскресенье вечером подошли к концу выборы в Европарламент и стали известны результаты. В итоге политик EKRE Яак Мадисон (33) получил мандат. Победу на выборах он отмечал не один, а в компании своей спутницы жизни - певицы Мерит Мяннисте (28), которая недавно открыто призналась, что у них в отношениях сейчас проблемы.

Вечер в ожидании результатов выборов в Европарламент EKRE отметила большим праздником в кафе замка Маарьямяэ, которые посетили многие политики партии. На месте был и Яак Мадисон, который по результатам выборов получил мандат от партии консерваторов jи вновь прошел в состав Европарламента. EKRE набрала на выборах всего 54 712 голосов, что составляет 14,9 от всех голосов по стране. Мадисон лично набрал 32 868 голосов.

Однако на праздник консерваторов он пришел не один, а в компании спутницы жизни и матери своего ребенка Мерит Мяннисте. Весной их отношения активно обсуждались в СМИ из-за слухах о появившихся у них проблемах.

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