ФОТО | Проблемы в отношениях позади? Яак Мадисон и певица Мерит Мяннисте вместе посетили вечеринку EKRE

В воскресенье вечером подошли к концу выборы в Европарламент и стали известны результаты. В итоге политик EKRE Яак Мадисон (33) получил мандат. Победу на выборах он отмечал не один, а в компании своей спутницы жизни - певицы Мерит Мяннисте (28), которая недавно открыто призналась, что у них в отношениях сейчас проблемы.