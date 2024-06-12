Самое горячее мужское шоу THE SIXX PAXX возвращается в Эстонию с новой программой!(1)
Самое горячее мужское шоу из Германии THE SIXX PAXX возвращается в Эстонию с новой концертной программой - „COLORS“. Жаркие мужчины выйдут на сцену концертного дома Alexela 29 ноября.
Новое захватывающее шоу от SIXX PAXX – красочнее, чем когда-либо, откровеннее, чем когда-либо, с необыкновенной порцией веселья и чувственного удовольствия.
Стильно, эффектно, жарко и авантюрно. Незабываемое путешествие, полное эмоций и радости, ошеломляющей сексуальностью и чувственностью прекрасных мускулистых тел, пластикой и грацией движений.
SIXX PAXX – это не просто мужской стриптиз, это театрально-музыкальное шоу высочайшего уровня с мощными декорациями и спецэффектами, полное эротической энергии шоу, воплощающее самые сокровенные женские фантазии.
Это идеальный баланс тонкой, дразнящей чувственности и брутальной необузданной сексуальности, интерактивных элементов и безукоризненной хореографии в исполнении великолепных мужчин.
29 ноября в Таллинне в концертном доме Alexela The Sixx Paxx дадут единственное шоу.
Билеты в PiletiKeskus.