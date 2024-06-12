Самое горячее мужское шоу THE SIXX PAXX возвращается в Эстонию с новой программой!

Новое захватывающее шоу от SIXX PAXX – красочнее, чем когда-либо, откровеннее, чем когда-либо, с необыкновенной порцией веселья и чувственного удовольствия.

Стильно, эффектно, жарко и авантюрно. Незабываемое путешествие, полное эмоций и радости, ошеломляющей сексуальностью и чувственностью прекрасных мускулистых тел, пластикой и грацией движений.

SIXX PAXX – это не просто мужской стриптиз, это театрально-музыкальное шоу высочайшего уровня с мощными декорациями и спецэффектами, полное эротической энергии шоу, воплощающее самые сокровенные женские фантазии.

Это идеальный баланс тонкой, дразнящей чувственности и брутальной необузданной сексуальности, интерактивных элементов и безукоризненной хореографии в исполнении великолепных мужчин.

29 ноября в Таллинне в концертном доме Alexela The Sixx Paxx дадут единственное шоу.

Билеты в PiletiKeskus.