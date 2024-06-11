Если вы не едете в Италию, то Италия едет к вам! Фестиваль Пуччини пробудет в Таллинне один вечер

И даже если Вы не причисляете себя к поклонникам оперы, то всё равно услышите знакомые мелодии. Ведь какие-то из них звучат как в кино, так и, например, на футбольном матче! Когда-то в 90-х Паваротти исполнял арию из оперы „Турандот“ прямо перед чемпионатом Fifa!

Дирижировать оркестром будет маэстро Jacopo Sipari Di Pescasseroli, получивший Специальную премию „Золотая опера“. Кстати, одновременно со своей музыкальной карьерой, Якопо Сипари пробует себя еще и в роли юриста Апостольского трибунала Римской роты! На сцену также выйдут именитый тенор Vincenzo Costanzo, один из самых перспективных певцов современной оперы, и солистка Marina Medici (сопрано) в сопровождении Латвийского фестивального Симфонического оркестра.

Впрочем, это еще не все! Прямо на мероприятии, можно будет стать участником розыгрыша в Тоскану, на тот самый фестиваль, который в этом году случится уже в 70-ый раз!

Фестиваль Пуччини, еще и с таким великолепным набором оперных звезд, приезжает в Таллинн впервые и когда удастся пригласить их ещё раз — неизвестно. Ну и, наконец-то, у публики есть возможность отправиться в оперу летним вечером, в так называемый „не сезон“. надев самые прекрасные наряды и устроив себе по-настоящему красивый утонченный праздник!