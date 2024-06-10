„Вот что происходит с моими хейтерами“. Проколотые соски и полупрозрачный купальник: Алексей Солтан поразил откровенными фото

В новой фотосессии Солтан предстал на каблуках и в полупрозрачном купальнике, через который проглядывают проколотые соски. На шее у него красуется большое серебряное колье.

Солтан позирует в бассейне вместе с обнаженным мужчиной в инвалидном кресле, у которого завязано бинтами лицо.

„Вот что происходит с моими хейтерами и бывшими, когда они начинают открывать рот“, - подписал он фотографии, на которых сталкивает „анонима“ внутрь осушенного от воды бассейна, добавив в качестве хештега фразу „Утони в своей драме“.

Подписчики, как всегда, остались в восторге от новых фото Алексея, а также от самой идеи фотосессии: „Оч крутая фотосессия, задумка бомбическая, Лёша, как всегда — прекрасен“; „Необычная задумка“; „Интересно, как дышит этот парень, он же живой?“