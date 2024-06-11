В Таллинне появится новый ресторан! Владислав Дьячук откроет VõiVõi на главной артерии города

„Arter это новое место встречи в центре Таллинна, расположенное на главной артерии города и открытое для всех горожан. С самого начала наша цель заключалась в создании пространства, где приятно проводить время. Поэтому мы создаем в квартале заведения питания, предлагающие гастрономические впечатления и уютную атмосферу как для горожан, так и для работников квартала и туристов“, - сказал директор проекта квартала Аллан Реммелкоор.

Одним из новых заведений квартала станет ресторан VõiVõi, возглавляемый признанным шеф-поваром Владиславом Дьячуком. „Владислав Дьячук - один из самых профессиональных шеф-поваров Эстонии. У него есть опыт создания гармоничного симбиоза между бизнес-кварталом и рестораном. Мы верим, что его творчество отлично впишется в нашу концепцию“, - отметил Реммелкоор.

VõiVõi - это ресторан-дели-бар, предлагающий меню различных европейских кулинарных традиций. „Наша цель - создать уютное заведение, предлагающее меню на основе качественных ингредиентов, где каждый сможет найти себе подходящее гастрономическое удовольствие. В центре ресторана - блюда, приготовленные на открытом огне, в меню представлены мясные, рыбные и вегетарианские блюда“, – рассказал о ресторане шеф-повар и владелец Владислав Дьячук.

По словам Дьячука, его кухню характеризует чистота и простота вкусов, которые вызывают у посетителей wow - эффект. „Эстонская ресторанная культура находится на очень высоком уровне, жители ценят качественную еду и обслуживание. Поэтому наш акцент на честных ингредиентах. Для приготовления блюд мы в основном используем продукты эстонских ферм и хозяйств. Кроме того, до 80% ингредиентов выращены специально для ресторана и являются органическими продуктами“, - заявил Дьячук.

Ресторан VõiVõi откроется на 1 этаже квартала Arter в ноябре этого года. Ресторан площадью 400 м² сможет одновременно принять 115 человек. В меню будут представлены как простые обеденные блюда, так и блюда из меню à la carte для ужина.