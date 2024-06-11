Культура
11.06.2024, 09:03

В Таллинне появится новый ресторан! Владислав Дьячук откроет VõiVõi на главной артерии города

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ФОТО: Siim Kingisepp | Erakogu

Осенью в центре Таллинна, в новом квартале Arter, откроется ресторан VõiVõi, предлагающий блюда, вдохновленные европейскими кулинарными традициями.

„Arter это новое место встречи в центре Таллинна, расположенное на главной артерии города и открытое для всех горожан. С самого начала наша цель заключалась в создании пространства, где приятно проводить время. Поэтому мы создаем в квартале заведения питания, предлагающие гастрономические впечатления и уютную атмосферу как для горожан, так и для работников квартала и туристов“, - сказал директор проекта квартала Аллан Реммелкоор.

Одним из новых заведений квартала станет ресторан VõiVõi, возглавляемый признанным шеф-поваром Владиславом Дьячуком. „Владислав Дьячук - один из самых профессиональных шеф-поваров Эстонии. У него есть опыт создания гармоничного симбиоза между бизнес-кварталом и рестораном. Мы верим, что его творчество отлично впишется в нашу концепцию“, - отметил Реммелкоор.

VõiVõi - это ресторан-дели-бар, предлагающий меню различных европейских кулинарных традиций. „Наша цель - создать уютное заведение, предлагающее меню на основе качественных ингредиентов, где каждый сможет найти себе подходящее гастрономическое удовольствие. В центре ресторана - блюда, приготовленные на открытом огне, в меню представлены мясные, рыбные и вегетарианские блюда“, – рассказал о ресторане шеф-повар и владелец Владислав Дьячук.

По словам Дьячука, его кухню характеризует чистота и простота вкусов, которые вызывают у посетителей wow - эффект. „Эстонская ресторанная культура находится на очень высоком уровне, жители ценят качественную еду и обслуживание. Поэтому наш акцент на честных ингредиентах. Для приготовления блюд мы в основном используем продукты эстонских ферм и хозяйств. Кроме того, до 80% ингредиентов выращены специально для ресторана и являются органическими продуктами“, - заявил Дьячук.

Ресторан VõiVõi откроется на 1 этаже квартала Arter в ноябре этого года. Ресторан площадью 400 м² сможет одновременно принять 115 человек. В меню будут представлены как простые обеденные блюда, так и блюда из меню à la carte для ужина.

Проектный директор квартала Arter добавил, что современное офисное здание - это гораздо больше, чем просто офисное пространство. „Люди проводят большую часть своего времени на работе, поэтому важно создать полноценную и комфортную рабочую среду, включающую открытые зоны отдыха, кафе-рестораны и различные услуги. Мы верим, что заведения питания, предлагающие здоровую и разнообразную пищу, являются частью современной городской среды, которая также привлекает посетителей в вечернее время и в выходные дни,“ - отметил Реммелкоор.

Владислав Дьячук также является владельцем и бренд-шефом ресторанов Mon Repos, Päris и Orangerie, которые многократно представляли Эстонию на всемирно известном конкурсе Bocuse d’Or. Ранее Дьячук работал шеф-поваром ресторана Tchaikovsky и личным поваром в посольстве Бельгии. Кроме того, он отвечал за питание на приеме в честь годовщины независимости Эстонской Республики, сотрудничал с Stockmann и Kaubamaja, а также организовывал ужины Dinner in the Sky в Эстонии, Финляндии и Литве.

Квартал Arter находится в центре Таллинна и состоит из двух офисных зданий и одного здания апарт-отеля. Высочайшее здание, имеющее 28 этажей, является самым высоким офисным зданием в Эстонии. В центре квартала находится первоклассная рабочая среда - офисные помещения вместе с несколькими заведениями питания, спортивным клубом и бассейном, салонами красоты, удобной парковкой, городским парком и хорошими транспортными связями. Общая площадь квартала составляет 77 000 м², предлагая рабочие места для до 2500 человек.

Архитектор квартала - Мартин Аунин, а интерьер проектировала архитектурная фирма Arhitekt11, главным подрядчиком строительства является Merko Ehitus Eesti. Энергоэффективные здания почти нулевого потребления энергии будут построены в соответствии с международным стандартом BREEAM уровня Excellent.

Весь квартал вместе с городским парком будет завершен к осени 2024 года, включая новую улицу Veski и обновленный участок улицы Imanta, обеспечивающие безопасное и спокойное движение вокруг квартала.

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