ВИДЕО | Трагедия в Ласнамяэ: овчарка без намордника и поводка загрызла любимца семьи. Оказалось – случай не единичный

События развернулись 6 июня около 22:00, когда тихий двор со множеством деревьев и припаркованных машин превратился в место трагедии: „Выйди я из подъезда минутой раньше или минутой позже, этого бы не произошло! Мне просто надо было перейти из одного подъезда в соседний, я же могла и не брать его с собой“, - дрожащим голосом рассказывает хозяйка маленького шпица, которая мужественно решилась поделиться своей историей.