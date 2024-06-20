Культура
20.06.2024, 07:03

ВИДЕО | Трагедия в Ласнамяэ: овчарка без намордника и поводка загрызла любимца семьи. Оказалось – случай не единичный

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Ничем не примечательный вечер четверга обернулся для ласнамяэской семьи трагедией - буквально за одно мгновение они страшным образом лишились любимого члена семьи. Маленький шпиц был загрызен большой овчаркой на глазах у хозяйки. Выяснилось, что хозяин овчарки далеко не в первый раз выгуливает своего пса без поводка, а любимый маршрут прогулки проходит близ детского сада и школы.

События развернулись 6 июня около 22:00, когда тихий двор со множеством деревьев и припаркованных машин превратился в место трагедии: „Выйди я из подъезда минутой раньше или минутой позже, этого бы не произошло! Мне просто надо было перейти из одного подъезда в соседний, я же могла и не брать его с собой“, - дрожащим голосом рассказывает хозяйка маленького шпица, которая мужественно решилась поделиться своей историей.

По словам дочери хозяйки, Юлии, все произошло за секунды: „Мама не видела этого огромного пса из-за припаркованных автомобилей, были уже сумерки – овчарка внезапно выскочила из-за машин, ринулась в сторону нашей собаки, это секунды - был только тявк, взвизг и шебуршание. Пес его схватил в зубы, он же высокий, и просто сверху так пастью прокусил. В момент, когда овчарка уже отпустила нашего малыша, мама подскочила, схватила его на руки“.

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