ВИДЕО | Трагедия в Ласнамяэ: овчарка без намордника и поводка загрызла любимца семьи. Оказалось – случай не единичный(12)
Ничем не примечательный вечер четверга обернулся для ласнамяэской семьи трагедией - буквально за одно мгновение они страшным образом лишились любимого члена семьи. Маленький шпиц был загрызен большой овчаркой на глазах у хозяйки. Выяснилось, что хозяин овчарки далеко не в первый раз выгуливает своего пса без поводка, а любимый маршрут прогулки проходит близ детского сада и школы.
События развернулись 6 июня около 22:00, когда тихий двор со множеством деревьев и припаркованных машин превратился в место трагедии: „Выйди я из подъезда минутой раньше или минутой позже, этого бы не произошло! Мне просто надо было перейти из одного подъезда в соседний, я же могла и не брать его с собой“, - дрожащим голосом рассказывает хозяйка маленького шпица, которая мужественно решилась поделиться своей историей.