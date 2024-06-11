Кейт Миддлтон прервала молчание на фоне новостей о том, что больше не вернется к работе

Молчание не приводит ни к чему хорошему — в этом на своем горьком опыте недавно убедились члены британской королевской семьи. Весной 2024 года представители монархии продолжительное время скрывали информацию о состоянии здоровья Кейт Миддлтон, что стало причиной появления множества теорий заговора. В итоге принцессе пришлось самой выпустить видео и признаться, что она борется с онкологией. В данный момент лечение продолжается, но о точном диагнозе и самочувствии Кейт пока ничего не известно.

Источники сообщают, что принцесса Уэльская находится под постоянным наблюдением врачей, а все свободное время посвящает детям. На публике Кейт Миддлтон не появляется — ее личное расписание остается пустым до конца 2024 года. Очевидно, эта ситуация тяготит супругу принца Уильяма, поэтому Кейт старается поддерживать связь с внешним миром в дистанционном формате. Например, недавно она пропустила репетицию церемонии торжественного парада в честь дня рождения Карла III и лично извинилась за это перед всеми участниками мероприятия.

„Я горжусь всем полком. Я ценю всех, кто в этом году тренировался в течение нескольких месяцев, чтобы строй был безупречен. Быть ​​вашим полковником — большая честь для меня, и мне очень жаль, что я не могу принять парад на репетиции в этом году. Пожалуйста, передайте мои извинения всему полку, однако я надеюсь, что вскоре смогу снова представлять вас всех. Пожалуйста, передайте мои наилучшие пожелания всем участникам“, — говорится в письме Кейт Миддлтон.

Звание почетного полковника Ирландской гвардии принцесса получила после смерти Елизаветы II.