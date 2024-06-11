Кейт Миддлтон прервала молчание на фоне новостей о том, что больше не вернется к работе
Многие надеются, что принцесса появится на балконе Букингемского дворца во время парада Trooping the Colour 15 июня. Однако врачи рекомендуют Кейт избегать любого стресса.
Молчание не приводит ни к чему хорошему — в этом на своем горьком опыте недавно убедились члены британской королевской семьи. Весной 2024 года представители монархии продолжительное время скрывали информацию о состоянии здоровья Кейт Миддлтон, что стало причиной появления множества теорий заговора. В итоге принцессе пришлось самой выпустить видео и признаться, что она борется с онкологией. В данный момент лечение продолжается, но о точном диагнозе и самочувствии Кейт пока ничего не известно.
Источники сообщают, что принцесса Уэльская находится под постоянным наблюдением врачей, а все свободное время посвящает детям. На публике Кейт Миддлтон не появляется — ее личное расписание остается пустым до конца 2024 года. Очевидно, эта ситуация тяготит супругу принца Уильяма, поэтому Кейт старается поддерживать связь с внешним миром в дистанционном формате. Например, недавно она пропустила репетицию церемонии торжественного парада в честь дня рождения Карла III и лично извинилась за это перед всеми участниками мероприятия.
„Я горжусь всем полком. Я ценю всех, кто в этом году тренировался в течение нескольких месяцев, чтобы строй был безупречен. Быть вашим полковником — большая честь для меня, и мне очень жаль, что я не могу принять парад на репетиции в этом году. Пожалуйста, передайте мои извинения всему полку, однако я надеюсь, что вскоре смогу снова представлять вас всех. Пожалуйста, передайте мои наилучшие пожелания всем участникам“, — говорится в письме Кейт Миддлтон.
Звание почетного полковника Ирландской гвардии принцесса получила после смерти Елизаветы II.
Поклонники разглядели во фразе принцессы „я надеюсь, что вскоре смогу снова представлять вас всех“ намек на то, что Кейт постепенно идет на поправку. Инсайдеры уверяют: Миддлтон все еще проходит курс химиотерапии, но уже гораздо чаще появляется на улице и прогуливается вокруг своего особняка. В Сети также набирает популярность версия, что Кейт может появиться на параде Trooping the Colour, который пройдет уже 15 июня. Обычно после его проведения члены королевской семьи приветствуют британцев с балкона Букингемского дворца, однако, вероятнее всего, принцесса все же пропустит парад.
Говорить о полноценном возвращении к официальным обязанностям еще рано: медики стараются оградить Кейт Миддлтон от любых нагрузок. Есть вероятность, что вести дела в том же объеме, в котором она делала это раньше, принцесса не сможет даже после выздоровления: теперь именно здоровье будет ее главным приоритетом.