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12.06.2024, 08:07

ФОТО и ВИДЕО | Самый богатый холостяк Британии (и потомок Пушкина) женился

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UK wedding of Hugh Grosvenor Duke of Westminster and Olivia Henson
UK wedding of Hugh Grosvenor Duke of Westminster and Olivia Henson
ФОТО: Tom Simpson/SIPA | Scanpix, Tom Simpson/SIPA

Хью Гросвенор, герцог Вестминстерский, известный как самый завидный холостяк Британии, стал женатым мужчиной. Прапрапраправнук Александра Пушкина и Натальи Гончаровой связал себя узами брака с Оливией Хенсон на пышной и поистине королевской свадьбе. Пару познакомил их общий друг в 2021 году. На церемонии также присутствовал принц Уэльский Уильям, правда, без жены Кэтрин.

На церемонии, проходившей в Честерском соборе, присутствовали 400 самых знатных гостей Великобритании, включая принца Уильяма, принцессу Евгению и других королевских особ. Принц Уэльский является близким другом жениха и вошел в церковь через боковую дверь вместе с другими друзьями Гросвенора.

Новая герцогиня Вестминстерская выбрала для своей свадьбы платье от британского дизайнера Эммы Виктории Пейн, а фата была вручную расшита кружевом. Наряд невеста дополнила тиарой Фаберже, которую носят все невесты в семье Гросвенор с 1906 года.

В мае этого года Хью Гросвенор был признан газетой The Sunday Times самым богатым молодым британцем, состояние которого оценивается почти в 13 миллиардов долларов.

В общем рейтинге самых богатых людей Великобритании он занимает 15-е место (год назад был 11-м), опережая короля Карла III, который занимает лишь 258-е место.

Хью Гросвенор унаследовал свое богатство и титул герцога от отца; в 2016 году Хью впервые был назван самым молодым миллиардером в Великобритании. Герцог является председателем совета директоров Grosvenor Group, группы компаний, занимающихся недвижимостью, управлением сельской недвижимостью, продуктами питания и сельскохозяйственными технологиями.

Молодой миллиардер имеет тесные связи с британской королевской семьей - он является одним из семи крестных родителей принца Джорджа, а мать Гросвенора Натали - одна из крестных матерей принца Уильяма. Нынешнего короля Карла III Гросвенора также может назвать своим крестным отцом.

Хью Гросвенор по материнской линии является потомком поэта Александра Пушкина и его жены Натальи Гончаровой, а также российского императора Николая I.

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