Это конец? Борясь с семейными проблемами, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек решили пожить раздельно

Согласно последним новостям зарубежных СМИ, Дженнифер и Бен дистанцировались друг от друга. Их решение привело в массе слухов и домыслов, и все чаще стали поговаривать про грядущий развод.

Как рассказал один из знакомых пары, брак певицы и актера трещит по швам. „Они живут раздельно. Но они еще не расстались“, — сообщил он, добавив, что они подошли к своим отношениям очень оптимистично и думали, что все может измениться, но этого не произошло.

Недавно Дженнифер и Бен выставили на продажу свой особняк в Беверли-Хиллз, который они называли домом мечты. Купили они его всего год назад, а сейчас же просят за него 60 миллионов долларов. В середине мая Бен стал все чаще останавливаться в доме в Брентвуде. Примерно в то же время Дженнифер начала присматриваться к разным домам.

Кризис в отношениях отразился и на работе Дженнифер - недавно она объявила, что отменяет концертный тур, поскольку хочет проводить больше времени со своей семьей. По ее словам, в вихре сложных перемен единственные, на кого она может положиться - это ее мать, сестры, а также дети-близнецы, сообщает Page Six.