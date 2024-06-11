Лариса Гузеева показала 24-летнюю дочь Ольгу, которая ушла из соцсетей из-за травли

Звезда комедии „Теща“ родила дочь в 40 лет от нынешнего супруга, ресторатора Игоря Бухарова. Девушка унаследовала красоту матери и ее дерзкий характер. 24-леняя Ольга вела свой блог, но в начале года заявила, что уходит из соцсетей из-за травли. Она призналась, что устала от повышенного внимания к себе и критики хейтеров из-за внешности.

С тех пор о Бухаровой ничего не было слышно, а теперь сама Лариса обнародовала совместное фото с ней. Они обе позировали в черном – на артистке была блуза, а на ее дочери футболка с изображением Фриды Кало. При этом телеведущая предстала с ярким макияжем и с укладкой, а Ольга показала естественную красоту - она позировала без косметики и с распущенными, вьющимися волосами. Мама девушки прижимала к себе домашнего питомца Жужу.

Нельзя не отметить, что Ольга похожа на маму. Она обладает привлекательной внешностью, выразительными чертами лица и могла бы попробовать построить карьеру модели или пойти по стопам родительницы. Однако Бухарова выбрала совершенно иную сферу деятельности — она увлеклась beauty-индустрией, начала работать гримером на съемках.

Ранее у девушки были проблемы со здоровьем и, как следствие, лишний вес. С прошлого года Ольга стала активно заниматься спортом, она похудела и подкачала мышцы. Тем не менее, дочь ведущей программы „Давай поженимся!“ перестала вести блог. Она заверила, что устала от негатива и повышенного внимания к себе из-за известности матери.