Скандал в благородном семействе: норвежская принцесса Марта Луиза готовится выйти замуж за шамана

Через несколько месяцев норвежская принцесса Марта Луиза пойдет под венец и скажет заветное „да“ своему возлюбленному Дуреку Веррету, который называет себя шаманом. Грандиозная свадьба пройдет 31 августа в живописном норвежском поселке Гейрангер возле Гейрангер-фьорда, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 2022 году принцессу Марту Луизу лишили всех королевских титулов из-за многочисленных скандалов вокруг ее жениха Дурека Веррета, который неоднократно делал весьма противоречивые заявления. Однако, несмотря на лишение титулов, члены королевской семьи все же будут присутствовать на свадебной церемонии.

В одном из недавно вышедших подкастов принцесса проговорилась, что свадьба будет весьма необычной и в какой-то мере даже странной с точки зрения норвежских традиций.

„Мне кажется, что свадьба будет очень необычной в плане традиционных норвежских свадеб. Люди будут удивлены как раз из-за того, что мы решили делать все по-своему. Он - американец, а я - норвежка“, — рассказала принцесса.

Будущим супругам придется оплатить свадебное торжество из собственного кармана. После того как Марта Луиза больше не выполняет свои королевские обязанности, она не получает денег от норвежского королевского дома.

Свадебное торжество омрачено ухудшением здоровья Дурека. Шаману потребовался диализ из-за проблем с почками, кроме того, он перенес трансплантацию почки.

С 2002 по 2017 год Марта Луиза была замужем за писателем Ари Беном. От этого брака у пары трое детей. Бен скончался в 2019 году.