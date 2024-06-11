С новым законом о языке фильмы с русским дубляжом могут исчезнуть из кинотеатров Эстонии

Во вторник министерство образования представило законопроект о языках. Министр образования Кристина Каллас отметила, что доля населения иностранного происхождения в Эстонии начала расти, особенно быстро в последние два года, поэтому проблема работников, которые не могут общаться на эстонском языке, также стала более острой.

В связи с этим министерство разработало поправки к Закону о языке, одна из которых касается перевода фильмов, демонстрируемых в кинотеатрах.

„Очень много недовольства вызывает то, что у нас фильмы дублируются на русский язык без субтитров на эстонском, сеансы проходят полностью на русском“, - сказала Каллас, отметив, что в проект поправок включено предложение больше не допускать дублированных сеансов.

При этом Каллас подчеркнула, что запрет на дубляж касается только кинопроката, а исключение составляют детские и семейные фильмы, показ которых по-прежнему возможен с дубляжом.

„Дублированные фильмы на русском языке - это вопрос удобства, позволяющий находится только в русскоязычной среде“, - сказала министр образования. „Мы пытаемся приобщить людей к иной среде, чем только к русскоязычной“.

Илмар Томуск, генеральный директор Языкового департамента, добавил, что государство до сих пор шло навстречу, а сайты многих государственных органов также на 100% дублированы на русский и английский языки, но не все должно быть доступно на иностранном языке. Не в последнюю очередь потому, что современные технологии позволяют нам читать сайты на эстонском и других языках по всему миру.