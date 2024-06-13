13.06.2024, 17:03
ФОТО | Топ-модель Эмили Ратаковски поделилась "горячими“ фото с отпуска в Италии
ФОТО: | Scanpix
Эмили Ратаковски отпраздновала день рождения в едва заметном бикини.
Топ-модели Эмили Ратаковски 7 июня исполнилось 33 года. Свой день рождения красавица отметила в Италии.
Звезда продемонстрировала свои достоинства в крошечном лифе и бикини с цветочным узором. Эмили дополнила наряд рубашкой в красную полоску и шортами в тон. Она непринужденно позировала в ванной комнате, ее волосы были несколько растрепанными. Свой смелый снимок Ратаковски лаконично подписала так: „Девочка, именинница, день рождения!“.
"Меня окружают мои любимые люди!“ — написала она днем позже в своих соцсетях, поблагодарив всех за поздравления.