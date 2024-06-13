ФОТО | Топ-модель Эмили Ратаковски поделилась "горячими“ фото с отпуска в Италии

Звезда продемонстрировала свои достоинства в крошечном лифе и бикини с цветочным узором. Эмили дополнила наряд рубашкой в ​​красную полоску и шортами в тон. Она непринужденно позировала в ванной комнате, ее волосы были несколько растрепанными. Свой смелый снимок Ратаковски лаконично подписала так: „Девочка, именинница, день рождения!“.