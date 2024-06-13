Топчик
13.06.2024, 17:03

ФОТО | Топ-модель Эмили Ратаковски поделилась "горячими“ фото с отпуска в Италии

 
Emily Ratajkowski
Emily Ratajkowski
ФОТО: PHPIX/SIPA | Scanpix

Эмили Ратаковски отпраздновала день рождения в едва заметном бикини.

Топ-модели Эмили Ратаковски 7 июня исполнилось 33 года. Свой день рождения красавица отметила в Италии.

Звезда продемонстрировала свои достоинства в крошечном лифе и бикини с цветочным узором. Эмили дополнила наряд рубашкой в ​​красную полоску и шортами в тон. Она непринужденно позировала в ванной комнате, ее волосы были несколько растрепанными. Свой смелый снимок Ратаковски лаконично подписала так: „Девочка, именинница, день рождения!“.

"Меня окружают мои любимые люди!“ — написала она днем позже в своих соцсетях, поблагодарив всех за поздравления.

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