Алла Пугачева из-за проблем со здоровьем уехала с Кипра: „Тяжело ходить“
Известная российская певица Алла Пугачева, которая после начал войны в Украине эмигрировала с семьей из России в Израиль, некоторое время была в отпуске на Кипре. Однако из-за проблем со здоровьем ей пришлось уехать с солнечного острова, пишет УНИАН.
При этом исполнительница не планирует возвращаться в Израиль, который за последние годы стал родным для нее.
Как пишут российские СМИ, певица хочет переехать с детьми и мужем - юмористом и шоуменом Максимом Галкиным - в Юрмалу, Латвия. Там у примадонны есть собственная вилла.
„На прошлой неделе температура воздуха на Кипре достигла рекордных 42 градусов, и здоровье пожилой исполнительницы хита „Арлекино“ резко пошатнулось. На фоне влажности и жары у нее стали отекать ноги. Певице трудно ходить“, - говорится в сообщении.