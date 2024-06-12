Алла Пугачева из-за проблем со здоровьем уехала с Кипра: „Тяжело ходить“

Известная российская певица Алла Пугачева, которая после начал войны в Украине эмигрировала с семьей из России в Израиль, некоторое время была в отпуске на Кипре. Однако из-за проблем со здоровьем ей пришлось уехать с солнечного острова, пишет УНИАН.