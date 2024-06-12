Шестеро детей и один внук: 58-летний Валерий Меладзе впервые стал дедушкой

58-летний российский певец, который имеет грузинское происхождение, Валерий Меладзе впервые стал дедушкой. Радостным событием поделилась его средняя дочь Софико у себя на странице в Инстаграм.

В частности, 25-летняя новоиспеченная мамочка рассказала, что стала мамой мальчика, которого назвали Георгий. Первенец родился вчера, 10 июня, с весом 3120 граммов и ростом 52 сантиметра.

Стоит отметить, что Софико вышла замуж в сентябре 2022 года за топ-менеджера Савву Байбакова. Известно, что семья избранника девушки занимается поставками угля в Европу.

Сам же артист пока никак не сообщил о пополнении в семье. Стоит отметить, что Валерий Меладзе имеет шестерых детей. В первом браке с Ириной Малухиной Валерий имеет трех дочерей — 33-летнюю Ингу, 25-летнюю Софико и 21-летнюю Арину. В этом же браке родился и сын, которому бы уже было 34 года, однако через 10 дней после рождения мальчик умер.

В 2014 году Валерий Меладзе сообщил об отношениях с певицей Альбиной Джанабаевой. В их браке родилось трое детей. Старшему сыну Константину исполнилось уже 20 лет, среднему сыну Луке 10 лет и единственной дочери в этом браке Агате, 3 года.