В Теллискиви откроется большая выставка Бэнкси

„Тайна Бэнкси: гениальный ум“ документирует карьеру художника в более чем 150 работах. Граффити, фотографии, скульптуры, видеоинсталляции и гравюры будут представлены на выставке в здании М (М-hoone).

Это крупнейшая выставка Бэнкси, когда-либо проводившаяся в Эстонии. До сих пор работы художника можно было увидеть только в эстонском PoCo Art Museum. В соответствии с девизом Бэнкси „Авторское право для неудачников ©TM“, это дань уважения и представленные работы не авторизованы художником из-за его анонимного статуса.