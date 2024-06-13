13.06.2024, 15:03
В Теллискиви откроется большая выставка Бэнкси
ФОТО: | Scanpix
Выставка работ анонимного британского уличного художника и политического активиста Бэнкси откроется этим летом в Теллискиви начиная с 5 июля, пишет GLOSS.ee.
„Тайна Бэнкси: гениальный ум“ документирует карьеру художника в более чем 150 работах. Граффити, фотографии, скульптуры, видеоинсталляции и гравюры будут представлены на выставке в здании М (М-hoone).
Это крупнейшая выставка Бэнкси, когда-либо проводившаяся в Эстонии. До сих пор работы художника можно было увидеть только в эстонском PoCo Art Museum. В соответствии с девизом Бэнкси „Авторское право для неудачников ©TM“, это дань уважения и представленные работы не авторизованы художником из-за его анонимного статуса.