„Тяжелое испытание в жизни“: Селин Дион скрывала аутоиммунное заболевание 17 лет

Артистка призналась, что после смерти супруга и музыканта Рене Анжелил ей пришлось самостоятельно воспитывать детей. В этот момент состояние здоровья певицы начало ухудшаться.

„Попытка преодолеть аутоиммунное заболевание стала одним из самых тяжелых испытаний в моей жизни, но я по-прежнему настроена однажды вернуться на сцену и начать вести нормальный образ жизни как можно скорее“, — отметила Селин Дион.

В время приступов болезни артистка испытывала удушье и спазмы в гортани. Это, по словам исполнительницы, мешало ее профессиональной работе, передает NBC.