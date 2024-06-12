„Тяжелое испытание в жизни“: Селин Дион скрывала аутоиммунное заболевание 17 лет
Канадская певица, актриса и композитор Селин Дион рассказала, что на протяжении 17 лет скрывала от публики свой диагноз. Об этом знаменитость сообщила в рамках интервью каналу NBC, пишет „Леди“.
Артистка призналась, что после смерти супруга и музыканта Рене Анжелил ей пришлось самостоятельно воспитывать детей. В этот момент состояние здоровья певицы начало ухудшаться.
„Попытка преодолеть аутоиммунное заболевание стала одним из самых тяжелых испытаний в моей жизни, но я по-прежнему настроена однажды вернуться на сцену и начать вести нормальный образ жизни как можно скорее“, — отметила Селин Дион.
В время приступов болезни артистка испытывала удушье и спазмы в гортани. Это, по словам исполнительницы, мешало ее профессиональной работе, передает NBC.