По уши в долгах: фестиваль Intsikurmu в этом году не состоится
Фестиваль Intsikurmu, который должен был состояться в начале июля, в этом году отменяется, пишет rus.err.ee.
Организаторы фестиваля, который проходит с 2013 года, уже в начале этого года рассказали, что определенности нет и проведение фестиваля под вопросом. Один из руководителей фестиваля Сильвер Роостик сказал в январе ERR, что окончательное решение о проведении фестиваля еще обсуждается.
В феврале анонсировали продажу билетов, были обнародованы даты, также обещали в марте объявить первых артистов. К концу мая подробной дополнительной информации о фестивале еще не появилось.
Как ранее писал журнал Kroonika, организаторы фестиваля по уши в долгах. „Мы никуда не пропадем, оплатим все долги из своего кармана“, - заявил один из организаторов фестиваля Силвер Роостик.