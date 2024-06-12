По уши в долгах: фестиваль Intsikurmu в этом году не состоится

Организаторы фестиваля, который проходит с 2013 года, уже в начале этого года рассказали, что определенности нет и проведение фестиваля под вопросом. Один из руководителей фестиваля Сильвер Роостик сказал в январе ERR, что окончательное решение о проведении фестиваля еще обсуждается.