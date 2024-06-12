„Настолько нездоровый интерес и сплетни вокруг меня“. Кристина Орбакайте обратилась к россиянам после долгого молчания

„Настолько нездоровый интерес и сплетни вокруг меня, что любой блогер позавидовал бы вот такому пиару. Спасибо моим друзьям, поклонникам за поддержку“, — начала свое обращение артистка.

Кристина также дала отпор недоброжелателям: „Тем, кто меня не любит, не любил, разлюбил — хочу сказать, что у меня все зашибись. У меня куча творческих планов, нигде я не проваливаюсь никогда. <...> У меня уже такой иммунитет за эти годы, ничего ко мне не прилипает“.

„Мне всегда было, есть и будет что спеть и сказать моей благодарной публике. Обнимаю, всем мира и добра“, — заключила Орбакайте.

Фанаты Орбакайте поддержали ее в комментариях: „Вы наш бриллиант“, „Люблю и обожаю Вас долгие годы“, „Вы такая успешная и красивая, что завистники всегда будут захлебываться“, „Прекрасная дочь прекрасной женщины“.

Напомним, Кристина уже много лет большую часть времени проводит в США, где ее муж — бизнесмен Михаил Земцов — работает, а дочь Клавдия ходит в местную школу. Орбакайте вместе с детьми периодически возвращается в Россию по работе.

У певицы трое наследников от разных мужчин. В 1991 году родился ее первенец — Никита — от отношений с музыкантом Владимиром Пресняковым. К слову, молодой человек вместе со своей супругой тоже переехал в США в 2022 году. В 1998 году Кристина родила сына Дени в союзе с чеченским бизнесменом Русланом Байсаровым.