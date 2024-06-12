PÖFF объявляет конкурс документальных фильмов

В конкурсе, который вырос из существующей обзорной программы „Doc@PÖFF“, представляющей мировое документальное кино, и будет носить одноименное название, будут представлены авторские фильмы со всего мира – исключительно мировые или международные премьеры.

„Время пришло, – сказала директор PÖFF Тийна Локк, комментируя рождение нового конкурса. – Год за годом количество представленных нам документальных фильмов росло, равно как и важность документального кино во всем мире. Мы уже давно ощущаем международный спрос на нечто подобное. Мы также получили очень положительные отзывы от наших партнеров на рынке Каннского кинофестиваля в этом году, что показывает, что решение было оправданным. Немаловажен и рост уровня балтийской документалистики – это станет хорошей возможностью для авторов нашего региона представить себя более широкой аудитории посредством международного конкурса фестиваля А-категории“.

По словам Локк, облик конкурсной программы еще формируется. „На данный момент мы просто изучаем ландшафт и смотрим, что произойдет. У нас есть новая программная команда, которой нужно время, чтобы сработаться“, – сказала она.

Куратор программы – документалист Марианна Каат, преподаватель документального кино Балтийского института кино, медиа, искусства и коммуникации Таллиннского университета. Помимо нее картины для новой конкурсной программы отбирают англичанин Майк Арнотт, литовец Эдвинас Пукшта и Микк Гранстрём.

„Создание такого конкурса является свидетельством моей веры в то, что документальные фильмы играют важную роль в изображении реальной жизни, которая может быть более невероятной, чем вымысел, – сказала Каат. – Меня всегда вдохновляло то, как в документальных фильмах творчество сочетается с фактами, а личная точка зрения автора с объективностью. Этот конкурс наглядно доказывает силу документального кино как инструмента повествования в нашем постоянно развивающемся мире“, – добавила она.