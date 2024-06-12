PÖFF объявляет конкурс документальных фильмов
Кинофестиваль „Темные ночи“ добавил в список конкурсных программ шестую, посвященную документальному кино. Прием заявок открыт до 25 августа.
В конкурсе, который вырос из существующей обзорной программы „Doc@PÖFF“, представляющей мировое документальное кино, и будет носить одноименное название, будут представлены авторские фильмы со всего мира – исключительно мировые или международные премьеры.
„Время пришло, – сказала директор PÖFF Тийна Локк, комментируя рождение нового конкурса. – Год за годом количество представленных нам документальных фильмов росло, равно как и важность документального кино во всем мире. Мы уже давно ощущаем международный спрос на нечто подобное. Мы также получили очень положительные отзывы от наших партнеров на рынке Каннского кинофестиваля в этом году, что показывает, что решение было оправданным. Немаловажен и рост уровня балтийской документалистики – это станет хорошей возможностью для авторов нашего региона представить себя более широкой аудитории посредством международного конкурса фестиваля А-категории“.
По словам Локк, облик конкурсной программы еще формируется. „На данный момент мы просто изучаем ландшафт и смотрим, что произойдет. У нас есть новая программная команда, которой нужно время, чтобы сработаться“, – сказала она.
Куратор программы – документалист Марианна Каат, преподаватель документального кино Балтийского института кино, медиа, искусства и коммуникации Таллиннского университета. Помимо нее картины для новой конкурсной программы отбирают англичанин Майк Арнотт, литовец Эдвинас Пукшта и Микк Гранстрём.
„Создание такого конкурса является свидетельством моей веры в то, что документальные фильмы играют важную роль в изображении реальной жизни, которая может быть более невероятной, чем вымысел, – сказала Каат. – Меня всегда вдохновляло то, как в документальных фильмах творчество сочетается с фактами, а личная точка зрения автора с объективностью. Этот конкурс наглядно доказывает силу документального кино как инструмента повествования в нашем постоянно развивающемся мире“, – добавила она.
В рамках конкурсной программы будут вручены три награды: за лучший фильм, за лучшую операторскую работу, а также один специальный приз.
Документальные фильмы, которые уже были представлены на других фестивалях и получили награды, не исчезнут из афиши PÖFF и составят программу „Лучшие документальные фильмы“. Кроме того, документальные фильмы можно найти в программах фильмов о спорте, науке и экологии, а также в программе фильмов стран Балтии.
Всего у PÖFF теперь шесть конкурсных программ: основная конкурсная программа, конкурсная программа дебютных фильмов, конкурсные программы „Doc@PÖFF“, „Бунтари не без причины“ и „Выбор критиков“, а также конкурсная программа фильмов стран Балтии.
Кинофестиваль „Темные ночи“ пройдет в этом году с 8 по 24 ноября.
Фестиваль представляют компании Elisa и Nordic Hotel Forum. Elisa способствует устойчивому существованию эстонской культуры, создавая и предлагая отечественную аудиовизуальную продукцию и поддерживая киноискусство. Nordic Hotel Forum является местом размещения гостей PÖFF с 2008 года, а в 2019 году был удостоен титула „Друг культуры“.
Как подать документальный фильм на конкурс? Читайте здесь.