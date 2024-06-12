12.06.2024, 17:00
ФОТО | Эстонская бизнесвумен провела день вместе со Стингом. Певец подарил ее маленькому сынишке гитару с автографом!
ФОТО: KOLLAAŽ
10 июня легендарный британский музыкант Стинг выступил в Культурной столице Европы Тарту. За день до этого обладатель 11 наград Грэмми провел день с продюсером Шарлин Реннит (37) и ее сынишкой Руми, которому скоро исполнится 4 месяца.
Шарлин поделилась в Instagram кадрами того, как она вместе с Руми стоит за звуковым пультом, пока Стинг делает саундчек, как Стинг держит маленького Руми на руках, а также фото гитары, на которой написано „Руми от дяди Стинга“.
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