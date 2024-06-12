ФОТО | Эстонская бизнесвумен провела день вместе со Стингом. Певец подарил ее маленькому сынишке гитару с автографом!

Шарлин поделилась в Instagram кадрами того, как она вместе с Руми стоит за звуковым пультом, пока Стинг делает саундчек, как Стинг держит маленького Руми на руках, а также фото гитары, на которой написано „Руми от дяди Стинга“.

Шарлин рассказала журналу Kroonika, что очень рада за своего сынишку. „День со Стингом, несомненно, - первое большое приключение Руми, которое всегда будет ему напоминать, как его оберегают и как сильно любят. Стинг был в курсе моей беременности и попросил, чтобы мы пришли на встречу с ним вместе. Милым сюрпризом после обеда стали прогулка, репетиция на сцене и приватный акустический концерт, в ходе которого группа убаюкала Руми“, - поделилась Шарлин.