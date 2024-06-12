Фанаты „Евровидения“, радуйтесь! Небинарный победитель этого года Немо выступит в Таллинне

Уникальный стиль Nemo (предпочитает, чтобы о нем говорили с использованием местоимений they/them – они/их) не оставил равнодушным никого в шведском городе Мальмё. Сам музыкант с нетерпением ждет предстоящих гастролей. „Я чрезвычайно счастлив, что грядущей весной состоится мой первый европейский тур“, – подтверждает Nemo. „Одна из самых прекрасных вещей – это видеть, как вокруг моей музыки формируется сообщество, и я становлюсь свидетелем этого. Я не могу дождаться встречи со слушателями!“

Приз, привезенный из Мальмё, ознаменовал для Nemo важную веху, ведь это первая победа Швейцарии на Евровидении после выступления Селин Дион в 1988 году. Сингл The Code поднял Nemo на невероятные высоты международного музыкального небосклона, песня попала в чарты не только в Европе, но и во всем мире.

Немо Меттлер, родившийся в 1999 году в двуязычном швейцарском городе Биль, с юных лет страстно любит музыку. Он играет на скрипке, фортепиано и на ударных. В возрасте 13 лет Немо получил роль в мюзикле „Ich war noch niemals in New York“, где в качестве участника ансамбля выступал в течение целого года. Прорыв Nemo состоялся в 2016 году, когда он зачитывал рэп на мероприятии радиостанции SRF Virus (#Cypher), его выступление буквально завирусилось в социальных сетях и, в свою очередь, привело к выпуску двух мини-альбомов и нескольких хитовых синглов. В свои 18 лет Nemo обладал уже пятью швейцарскими наградами в области музыки.

В 2020 году Nemo начал свой трансформационный путь, стал писать и продюсировать других артистов, выпускать англоязычные песни, затрагивающие темы гендерной принадлежности, ментального здоровья и поисков самого себя. Уникальный талант Nemo и эмоциональная глубина его выступлений вдохновляют и удивляют публику по всему миру.