ГАЛЕРЕЯ | Белая вечеринка! В популярном мясном ресторане в Таллинне прошло торжественное открытие летней террасы

Как всегда гостей ожидала насыщенная праздничная программа с участием экстравагантного модерн-кабаре EMPIRE SHOW, а отличную летнюю чил-музыку и зажигательные танцевальные хиты играла крутейшая в Эстонии девушка-диджей DJ JANIKA TENN. Модными хитами Чил музыку разбавил DJ BELL

Театр огня SURYA FIRE STUDIO подарил гостям незабываемое шоу, где в танце пламени реальность слилась с магией. Искусные танцовщики, словно огненные фениксы, восстали из пепла, завораживая публику виртуозными трюками и филигранной хореографией.

Несмотря на прохладную погоду гости смогли наслаждаться праздником На современно-оборудованной террасе с крышей и подогревом.

Гости дегустировали блюда из нового летнего меню, а также любимым шампанским Moet & Chandon - летняя терраса ресторана является официальным представителем этого брэнда шампанского и предлагает его гостям по особенно льготным ценам на протяжении всего лета.