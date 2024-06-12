12.06.2024, 15:50
БОЛЬШАЯ ПРОГРАММА | Кто, где, когда? Готово расписание выступлений на фестивале Õllesummer - масштаб поражает!(3)
ФОТО: Erakogu
На сайте и в социальных сетях фестиваля Õllesummer опубликована большая таблица на четыре дня, где указаны все выступления артистов с указанием времени и сцен. На девяти сценах выступят более 70 артистов. До начала фестиваля осталось 21 день.
На фестивале будут созданы девять сцен различных стилей, а также множество развлекательных зон, таких как Тиволи и банджи-джампинг. Приморская главная аллея будет заполнена национальной кухней и фудтраками.
Крупнейший фестиваль Эстонии пройдет с 3 по 6 июля на территории Таллиннского Певческого поля.
Смотрите программу по ссылке здесь.