Только один раз: на сцене Русского театра пройдет читка „Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича“

Уникальность события в том, что такая читка пройдет единственный раз. Больше ни в Таллинне, ни в другом городе или стране такой состав участников собран не будет.

В читке участвуют профессиональные актеры, а также журналисты и общественные деятели, выступающие против войны: Дима Зицер, Эльмо Нюганен, Артемий Троицкий, Татьяна Фельгенгауэр, Евгений Федоров (солист Tequilajazzz) Наталья Дымченко, Виктор Марвин, Артем Гареев, Эдгар Вунш

Театрализованные читки этой пьесы с большим успехом проходили в Праге, Риге, Вильнюсе, Будве, Сан-Франциско, Барселоне, Берлине и других городах. В читках принимали участие: Александр Филиппенко, Максим Суханов, Виктор Шендерович, Монеточка, Евгений Киселев, Ольга Романова, Александр Морозов, Михаил Борзыкин, Анна Монгайт, Антон Долин, Татьяна Лазарева, Никита Кукушкин, Александр Дельфинов, Виктория Ивлева, Варвара Шмыкова, Александр Феклистов и другие.

Сегодня становится все более очевидно, что Сталин не только не умер, но и оказывает сильнейшее влияние на общественную и политическую ситуацию в России и не только в ней. Серия благотворительных читок и спектаклей по этой пьесе - наша попытка общими усилиями наконец-то похоронить его, художественными средствами показать взаимосвязь путинизма и сталинизма, и оказать финансовую поддержку Украине.

Трагифарс „Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича“ - тонкое, глубокое антитоталитарное высказывание, которое в сегодняшних условиях читается и как яркий антивоенный художественный манифест. Пьеса переведена на восемь языков; все читки и спектакли собрали полные залы.

Трагифарс позволяет проследить, какими путями в душе современного человека прорастает сталинизм. Отвечая на такой вопрос, невозможно оставаться исключительно в зоне серьёзности. Поэтому трагифарс не только актуальный и жуткий, но и очень смешной.