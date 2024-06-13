От башни-туалета до сладострастного проповедника: на Дни Средневековья в Таллинне готовится насыщенная программа

Главными организаторами Дней Средневековья выступают Эстонский союз народного искусства и рукоделия и Дом Хопнера.

Каждый день с пятницы, 5 июля, по воскресенье, 7 июля, для горожан и гостей города будут проводиться различные экскурсии на эстонском, английском и русском языках.

Программа экскурсий на русском языке:

Пятница, 5 июля

19.00 – экскурсия „Таллинн – город башен“, гид – Эдуард-Пауль Кольхоф. Сбор у башни Толстая Маргарита (Пикк 70). Билет – 8 евро, можно приобрести тут.

Где находится башня „Добрый день“? Сколько башен Розенкранц было в Ревеле? Как называется башня-маяк? Сколько ворот было в средневековом Таллинне? На какой улице находится башня-мельница? С какой стороны стена города толще? Где находится башня-туалет, через которую можно было сбежать? Об этом и многом другом расскажут на этой увлекательной экскурсии.

Суббота, 6 июля

13.30 – экскурсия „Вера, надежда и любовь в средневековом Таллинне“, гид – Наталья Сааль. Сбор перед церковью Нигулисте (Нигулисте 3). Билет – 14 евро (включает плату за вход в музей), можно приобрести тут.

Одна из самых представительных церквей, а ныне музей Нигулисте хранит множество свидетельств того, во что верил житель средневекового города. Тут и святые, ответственные каждый за свой набор явлений, профессий или болезней, и живопись – моральный ориентир, которого, конечно, не достичь, но стремиться к нему надо. Тут и непомерная гордость, и чувство опасности перед дальним путешествием – кто поможет, кто приютит в недоброй дальней дороге? Тут и воинская доблесть, которая делала неприступным средневековый Таллинн. И родительская жертвенность, которая нисколько не угасла со Средних веков до нынешних дней. Во что верили наши предки и какую часть той веры сохранили мы сейчас?

Воскресенье, 7 июля

13.00 – экскурсия „Средневековый Таллинн глазами Бальтазара Руссова“, гид – Марина Дунаева. С началом у памятника писателю Яану Кроссу (на углу улиц Кулласепа, Кунинга, Нигулисте и Харью). Билет – 8 евро, можно приобрести тут.