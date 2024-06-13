Светлана Лобода: „Когда на меня подняли руку, я просто ушла“
Светлана Лобода скрывает от публики свою личную жизнь. Однако время от времени она делает неожиданные признания об отношениях. И тогда становится понятно, что, возможно, такая скрытность обусловлена неудачами на личном фронте?
Так, в свежем интервью певица неожиданно разоткровенничалась и призналась, что была жертвой абьюзера. „Ты в этот момент даже не чувствуешь, что находишься в какой-то ловушке. Что что-то идет не так, — рассказала в интервью на YouTube-канале Тимура Балымбетова. — Просто человек такой сильный, мощный, и у него столько манипуляций, что ты, пока ты не начинаешь об этом читать, слышать случаи, сравнивать, что твои истории похожи, ты даже не задумываешься об этом“.
По признанию Лободы, она даже разорвала отношения из-за того, что подвергалась насилию не только психологическому, но и физическому.
„Это было лет, наверное, 15 назад, вот как раз до „Евровидения“ была такая история, — ударилась в воспоминания Лобода. — Уйти спровоцировал случай, когда на меня подняли руку, я поняла, что не готова к этому, я не готова терпеть это, я просто ушла“.