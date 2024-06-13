Светлана Лобода: „Когда на меня подняли руку, я просто ушла“

Так, в свежем интервью певица неожиданно разоткровенничалась и призналась, что была жертвой абьюзера. „Ты в этот момент даже не чувствуешь, что находишься в какой-то ловушке. Что что-то идет не так, — рассказала в интервью на YouTube-канале Тимура Балымбетова. — Просто человек такой сильный, мощный, и у него столько манипуляций, что ты, пока ты не начинаешь об этом читать, слышать случаи, сравнивать, что твои истории похожи, ты даже не задумываешься об этом“.