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13.06.2024, 09:03

Вместе веселее: помимо Юри Ратаса в Брюссель переезжает еще один член его семьи

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Isamaa Euroopa Parlamendi valimispidu
Isamaa Euroopa Parlamendi valimispidu
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Юри Ратас получил 33 000 голосов на выборах в Европейский парламент, что позволит ему отправиться в Бельгию, где он будет представлять Эстонию в течение четырех лет, пишет Kroonika, ссылаясь на Õhtuleht.

Помимо новой работы Юри в Брюсселе, год перемен переживает и Оливер, старший сын семьи Ратаса. Сын начнет учебу в середине августа в южном регионе Бельгии. Этим летом Оливер окончит среднюю школу, но не продолжит учебу в том же месте на первом курсе. „Школьная система и переход из класса в класс переход в Европе отличается от эстонской системы образования“, — объясняет Карин и добавляет, что обучение ее сына будет на французском языке.

Остальные члены семьи Ратаса остаются на родине.

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