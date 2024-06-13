13.06.2024, 09:03
Вместе веселее: помимо Юри Ратаса в Брюссель переезжает еще один член его семьи(17)
ФОТО: | Delfi Meedia
Юри Ратас получил 33 000 голосов на выборах в Европейский парламент, что позволит ему отправиться в Бельгию, где он будет представлять Эстонию в течение четырех лет, пишет Kroonika, ссылаясь на Õhtuleht.
Помимо новой работы Юри в Брюсселе, год перемен переживает и Оливер, старший сын семьи Ратаса. Сын начнет учебу в середине августа в южном регионе Бельгии. Этим летом Оливер окончит среднюю школу, но не продолжит учебу в том же месте на первом курсе. „Школьная система и переход из класса в класс переход в Европе отличается от эстонской системы образования“, — объясняет Карин и добавляет, что обучение ее сына будет на французском языке.
Остальные члены семьи Ратаса остаются на родине.