70-летнюю Опру Уинфри экстренно госпитализировали

„У нее было что-то вроде желудочного гриппа, когда что-то выходило с обоих концов. <...> Я не буду вдаваться в подробности“, — поделилась Кинг и выразила надежду, что самочувствие знаменитости улучшится. Сама Уинфри пока не прокомментировала свое состояние.