70-летнюю Опру Уинфри экстренно госпитализировали
Поклонники известной американской телеведущей Опры Уинфри встревожены. Позавчера она не смогла выйти в эфир программы CBS Morning. Ее коллега и подруга Гейл Кинг рассказала журналистам, что Уинфри госпитализировали из-за сильного обезвоживания, вызванного желудочным гриппом, пишет Super.
„У нее было что-то вроде желудочного гриппа, когда что-то выходило с обоих концов. <...> Я не буду вдаваться в подробности“, — поделилась Кинг и выразила надежду, что самочувствие знаменитости улучшится. Сама Уинфри пока не прокомментировала свое состояние.
К слову, в марте Уинфри призналась, что на протяжении полугода принимает таблетки для снижения веса. Да-да, речь идет о популярном препарате для лечения диабета Ozempic. Поклонникам откровение и снимки похудевшей знаменитости, мягко говоря, пришлись не по душе.