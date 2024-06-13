РБК: к старшему брату Максима Галкина пришли с обыском. Его компания занимается производством боеприпасов

Телеграм-канал „112“ пишет, что обыск, прошедший в доме Дмитрия Галкина на Рублевском шоссе, связан с уголовным делом о хищениях в Минобороны России. По данным телеграм-канала, его компания была подрядчиком военного ведомства. У Галкина в ходе обыска изъяли технику.

Максим Галкин после начала полномасштабного вторжения России в Украину неоднократно высказывался против войны. В 2022 году он вместе с женой Аллой Пугачевой уехал в Израиль. В сентябре этого же года Минюст России объявил Галкина „иноагентом“. После этого Пугачева опубликовала пост в поддержку мужа, попросив тоже зачислить ее в „в ряды иноагентов своей любимой страны“. Она написала, что солидарна с мужем, который является патриотом России и желает своей стране „мирной жизни“ и прекращения гибели людей „за иллюзорные цели“.