РБК: к старшему брату Максима Галкина пришли с обыском. Его компания занимается производством боеприпасов
О следственных действиях в доме брата Галкина также пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
По словам собеседника РБК, компания Дмитрия Галкина занимается переоснащением БТР (бронетранспортеров). ТАСС называет Дмитрия Галкина соучредителем компании, производящей боеприпасы.
Телеграм-канал „112“ пишет, что обыск, прошедший в доме Дмитрия Галкина на Рублевском шоссе, связан с уголовным делом о хищениях в Минобороны России. По данным телеграм-канала, его компания была подрядчиком военного ведомства. У Галкина в ходе обыска изъяли технику.
Как отмечает ТАСС, уголовное дело, в рамках которого к Дмитрию Галкину пришли с обыском, не связано с его братом Максимом.
Максим Галкин после начала полномасштабного вторжения России в Украину неоднократно высказывался против войны. В 2022 году он вместе с женой Аллой Пугачевой уехал в Израиль. В сентябре этого же года Минюст России объявил Галкина „иноагентом“. После этого Пугачева опубликовала пост в поддержку мужа, попросив тоже зачислить ее в „в ряды иноагентов своей любимой страны“. Она написала, что солидарна с мужем, который является патриотом России и желает своей стране „мирной жизни“ и прекращения гибели людей „за иллюзорные цели“.