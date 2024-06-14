Massive Attack отменили концерт в Грузии — из-за „атаки властей на базовые права человека“
Группа Massive Attack отменила запланированный на 28 июля концерт в Грузии, который должен был пройти в Шекветили под Батуми. Как сообщается в заявлении группы, это сделано в знак протеста против „атаки властей Грузии на базовые права человека“, пишет Meduza.
„В данный момент выступление на принадлежащей государству концертной площадке Black Sea, могло бы быть расценено как одобрение насильственных мер против мирных протестов и гражданского общества. Избиения, аресты, угрозы и насилие в отношении мирных протестующих, активистов и оппозиционеров, наряду с законами, порочащими гражданское общество и отрицающими права ЛГБТК, противоречат всему, за что мы выступаем“, — говорится в заявлении группы.
Музыканты выразили надежду, что еще выступят в Грузии „в условиях свободы“.