Massive Attack — одна из наиболее влиятельных британских групп девятостых-нулевых годов, являющаяся одной из родоначальников стиля трип-хоп. Помимо музыки, Massive Attack много лет известны своей активной гражданской позицией — они публично выступают за ядерное разоружение, поддерживают климатических активистов и организации, борющиеся за права человека во всем мире.

В Грузии в середине мая был принят закон „об ограничении иностранного влияния“, который критики называли калькой с российского закона об „иностранных агентах“. Закон принимался на фоне массовых протестов, сопровождавшихся стычками с полицией и задержаниями. США в связи с этим анонсировали визовые ограничения для лиц, причастных „к подрыву демократии в стране“. В некоторых странах ЕС призывали отменить с Грузией безвизовый режим.