МВД объявило в розыск Татьяну Лазареву

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Татьяна Лазарева высказалась против войны и впоследствии неоднократно критиковала действия российских властей. В момент начала боевых действий она находилась в Киеве, куда приехала за несколько дней — 17 февраля. В интервью „Медузе“ в марте она рассказала, что не планирует возвращаться в Россию. „Никаких надежд на возвращение у меня нет, я [в прямых эфирах в инстаграме] наговорила себе на достаточно большой срок. Конечно, домой вернуться желание есть, но жить в России — нет“, — говорила Лазарева. В июле 2022 года Минюст России объявил телеведущую „иноагентом“.