Виктор Шендерович выступит в Таллинне со своим моноспектаклем „Театр одного Шендеровича“

Поэт, писатель, сатирик, сценарист и журналист нешуточно талантлив во всех литературных жанрах, „остроумный и ехидный“ Виктор Шендерович посвятил целый концерт одним только пьесам.

Его лаконичные тексты высоко оценивали Григорий Горин и Александр Володин. Он стал популярен после „деревни Гадюкино“ и программы „Куклы“, его пьесы ставили в различных тетрах в России и за ее пределами. Впрочем, некоторые пьесы так и не собрались до подмостков, потому что это едкая сатира - услышать их сегодня можно только в авторском исполнении.

Программа „Театр одного Шендеровича“, с которой Виктор Шендерович приезжает в Таллинн в этот раз - счастливый случай сделать это!

Пьеса „Маршрутка“ и другие, а также воспоминаниями о разных временах, об учителях и современниках.

Фрагменты прозвучат в неподражаемом авторском исполнении Шендеровича-драматурга и Шендеровича-актёра, в кармане которого диплом „режиссёра самодеятельных театральных коллективов“, а за плечами – студия Олега Табакова, преподавание в ГИТИСе и много другого интересного театрального опыта.

На мероприятии будет доступна новая книга Виктора Шендеровича, которая станет идеальным дополнением к вашему уникальному впечатлению от шоу.

И чтобы запечатлеть это незабываемое событие, после концерта состоится автограф-сессия, где каждый сможет встретиться с автором, обменяться впечатлениями и получить автограф на память об этом незабываемом вечере.

Места в зале не нумерованы. Билеты на https://ticketbest.ee/