Осудила войну, уехала из России и нашла свободу в Париже: как сейчас живет Земфира, которая 14 июня выступит в Таллинне

Земфиру Рамазанову (47) называли голосом поколения, и с момента выпуска дебютного альбома в 1999 году она стала настоящей легендой русской рок-музыки, чьи песни многие знают чуть ли не наизусть. „Искала“,„Аривидерчи“, „Ромашки“, „Хочешь“, „Небо Лондона“ — это лишь часть ее нетленных хитов.

Сама певица довольно замкнутая: интервью всегда давала крайне редко, а последнее время практически не дает, и хотя периодически выходит на связь в соцсетях, но о личной жизни рассказывает мало. Тем не менее, она имеет активную гражданскую позицию и выражает ее в том числе и в своем творчестве.

Земфира была в числе тех российских артистов, которые осудили действия властей и выступили за мир. 24 февраля 2022 года, в день начала войны в Украине, Земфира выступала с первым за долгое время сольным концертом в Москве, презентацией альбома „Бордерлайн“. Тогда она исполнила песню „Не стреляйте“, предварив ее словами „Сегодня у всех был непростой день“.

В тот же день в ее соцсетях появился пост, в котором артистка, в частности, написала: „Мне грустно, тяжело, я плачу. Я тупо не хочу войны“. Позже пост удалили, но в соцсетях Земфиры остается лозунг „Нет войне“.

Буквально через пару недель появилась информация, что Земфира вместе с Ренатой Литвиновой улетели из России во Францию и возвращаться якобы не собираются.

Чуть позже Земфира выпустила антивоенный клип на свою песню „Не стреляйте“, которую она написала еще в 2005 году. Черно-белый ролик, в котором Земфира поет и играет на синтезаторе, сопровождается кадрами боевых действий в Украине и их последствиями.

После того, как российские войска практически сравняли с землей Мариуполь, Земфира выпустила новую композицию под названием „Мясо“. В песне есть, например, такие строчки: „Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности. В Мариуполе полночь“. Видеоклип на композицию состоит из рисунков на военную тематику, созданных Ренатой Литвиновой.