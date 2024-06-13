Осудила войну, уехала из России и нашла свободу в Париже: как сейчас живет Земфира, которая 14 июня выступит в Таллинне
14 июня в Таллинне выступит с единственным в странах Балтии концертом легендарная российская певица Земфира. После начала войны в Украине она переехала во Францию, а в родной России получила статус иноагента, и если последнее ее беспокоит, то по старому дому она, по всей видимости, не скучает.
Земфиру Рамазанову (47) называли голосом поколения, и с момента выпуска дебютного альбома в 1999 году она стала настоящей легендой русской рок-музыки, чьи песни многие знают чуть ли не наизусть. „Искала“,„Аривидерчи“, „Ромашки“, „Хочешь“, „Небо Лондона“ — это лишь часть ее нетленных хитов.
Сама певица довольно замкнутая: интервью всегда давала крайне редко, а последнее время практически не дает, и хотя периодически выходит на связь в соцсетях, но о личной жизни рассказывает мало. Тем не менее, она имеет активную гражданскую позицию и выражает ее в том числе и в своем творчестве.
Земфира была в числе тех российских артистов, которые осудили действия властей и выступили за мир. 24 февраля 2022 года, в день начала войны в Украине, Земфира выступала с первым за долгое время сольным концертом в Москве, презентацией альбома „Бордерлайн“. Тогда она исполнила песню „Не стреляйте“, предварив ее словами „Сегодня у всех был непростой день“.
В тот же день в ее соцсетях появился пост, в котором артистка, в частности, написала: „Мне грустно, тяжело, я плачу. Я тупо не хочу войны“. Позже пост удалили, но в соцсетях Земфиры остается лозунг „Нет войне“.
Буквально через пару недель появилась информация, что Земфира вместе с Ренатой Литвиновой улетели из России во Францию и возвращаться якобы не собираются.
Чуть позже Земфира выпустила антивоенный клип на свою песню „Не стреляйте“, которую она написала еще в 2005 году. Черно-белый ролик, в котором Земфира поет и играет на синтезаторе, сопровождается кадрами боевых действий в Украине и их последствиями.
После того, как российские войска практически сравняли с землей Мариуполь, Земфира выпустила новую композицию под названием „Мясо“. В песне есть, например, такие строчки: „Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности. В Мариуполе полночь“. Видеоклип на композицию состоит из рисунков на военную тематику, созданных Ренатой Литвиновой.
После начала войны певица выступала лишь за пределами РФ, где ее включили в неофициальный перечень „нежелательных“ в России российских артистов. На одном из своих европейских концертов она выступила с антивоенной речью. „Я не люблю и не умею говорить со сцены. Но я каждый день молюсь, чтобы эта война прекратилась, чтобы моя страна прекратила эту войну“, — сказала певица. В ответ на это композиции певицы удалили из эфира российских радиостанций.
В феврале 2022 года Земфире в России присвоили статус иностранного агента со следующим пояснением: „З.Т. Рамазанова открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников“.
Певица отреагировала на это, выпустив песню „PODNHA“. Видео на песню начинается с дисклеймера об „иноагентстве“, прочитанного Ренатой Литвиновой. В тексте песни рефреном повторяется фраза „Мы научим тебя сука родину любить“.
Земфира заявила, что любит свою страну, но не поддерживает ее власти. Она также обратилась к Министерству юстиции Российской Федерации. „Я требую Минюст в суде доказать иностранное финансирование меня, которого у меня никогда в жизни не было“, — заявила артистка.
К слову, если запрет на концертную деятельность и ротацию в эфире на территории РФ певицу оставил равнодушным, но статус иноагента не дает ей покоя до сих пор. Она даже обращалась в российский суд, чтобы оспорить присвоенный ей статус, но не смогла это сделать — суд не удовлетворил ее жалобу.
Хотя Земфира публично опровергла слухи о том, что получила французское гражданство, Париж, по всей видимости, действительно стал ее новым домом и певица не собирается уезжать оттуда.
„Я живу хорошо. Совсем перестала думать о доме. Много пишу, больше, чем когда-либо, — нравится. Прошла аллергия, наверное, климат. Очень много предложений о концертах. Больше, чем в России. Планирую написать музыку к балету. Ну и альбом, конечно. Пока есть четыре песни. Выгляжу хорошо“, — написала Земфира в Instagram летом прошлого года.
В январе этого года певица снова вышла на связь с фанатами, чтобы рассказать, как ей живется в Париже. „Живу хорошо, выгляжу хорошо. Париж стал моим домом. Вот так. И самое главное — я очень свободна! С Новым годом“, — написала Земфира в соцсетях.
После переезда в Париж Рената Литвинова поставила свой моноспектакль „Кактус“ в нескольких зарубежных городах, саундтрек к нему написала, конечно же, Земфира. Сама Земфира активно гастролировала не только по Европе, но по всему миру, конечно, за исключением России.
В апреле этого года певица анонсировала выход нового альбома, ее девятой студийной пластинки. По словам исполнительницы, дата выхода альбома пока неизвестна, поскольку она не успеет выпустить пластинку до лета, как планировала ранее. „Пусть он станет сюрпризом“, — добавила Земфира. Вместе с тем, анонсируя новый альбом, певица выпустила сингл Colette, который войдет в предстоящую пластинку.
Теперь же Земфира впервые за много лет снова даст концерт в Таллинне. Последний раз певица посещала Эстонию с концертом восемь лет назад — в 2016 году. Летом 2023 года она дала концерт в Риге — единственный в странах Балтии. Послушать легендарную певицу съехались со всех стран Балтии. В итоге на входе образовалась чуть ли не километровая очередь.
„В такое время живем, что приходится... довольствоваться тем что есть. Проклятая война. Но очень рада быть здесь, видеть вас, играть вам... и простите, если что не так“, — сказала Земфира на концерте в Риге. Также она пошутила насчет дрона, снимавшего концерт, что последнее время дроны вызывают другие эмоции.
Земфира явно осталась довольна концертом и сказала, что с нетерпением будет ждать новой встречи: „Я теперь живу недалеко!“ И не обманула.
Земфира выступит 14 июня в концертном зале Unibet Arena в Таллинне. На данный момент это ее единственный концерт в странах Балтии в этом году.
После этого певица отправится в Молдову, где 17 июня даст концерт в Кишиневе. Билеты на этот концерт уже распроданы, но на таллинский еще доступны в продаже. Билеты на концерт Земфиры стоят в районе 67.50 - 92.50 евро.