Солиста „Порнофильмов“ оштрафовали за „дискредитацию“ ВС РФ

Высказывания, расцененные как дискредитация, прозвучали в интервью телеканалу „Дождь“ летом 2023 года.

По словам адвоката Котлярова, музыкант высказал свою частную точку зрения журналистам и не может быть признан виновным, поскольку кадры распространял „Дождь“. Суд с этими доводами не согласился.

Владимир Котляров вместе с женой, поэтессой Инной Медведун, уехали из России после начала полномасштабной войны на Украине. Сейчас пара живет в Грузии.

О том, что Тверская межрайонная прокуратура Москвы составила протокол о дискредитации армии России на Котлярова, стало известно в мае 2024 года.

Котляров был признан иностранным агентом в сентябре 2023 года.