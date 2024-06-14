Солиста „Порнофильмов“ оштрафовали за „дискредитацию“ ВС РФ
Солисту группы „Порнофильмы“ Владимиру Котлярову, присудили штраф размером 50 тысяч рублей (500 евро) за дискредитацию ВС РФ. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Высказывания, расцененные как дискредитация, прозвучали в интервью телеканалу „Дождь“ летом 2023 года.
По словам адвоката Котлярова, музыкант высказал свою частную точку зрения журналистам и не может быть признан виновным, поскольку кадры распространял „Дождь“. Суд с этими доводами не согласился.
Владимир Котляров вместе с женой, поэтессой Инной Медведун, уехали из России после начала полномасштабной войны на Украине. Сейчас пара живет в Грузии.
О том, что Тверская межрайонная прокуратура Москвы составила протокол о дискредитации армии России на Котлярова, стало известно в мае 2024 года.
Котляров был признан иностранным агентом в сентябре 2023 года.